Krize humanitních věd a akademický kapitalismus. Proč nám tak zoufale chybí Sókratés?

Chybí nám Sókratové. A nejen v humanitních vědách. I proto, že Sókratés nedopadl dobře. | foto: Getty Images

„A tak jsme se dostali do stavu, kdy počet akademiků a odborných prací vzrůstá, ale humanitní vzdělání jako takové skomírá,“ píše Walter Kauffmann v knize Budoucnost humanitních věd. Mnozí odborníci se shodují, že humanitní vědy jsou v permanentní krizi a že na obzoru není vidět žádné řešení. Má ještě vůbec smysl pěstovat v akademickém prostředí filozofii nebo rozbor klasické literatury?

Filozof a básník Walter Kauffmann napsal knihu Budoucnost humanitních věd už v roce 1977. Nedávno ale vyšla v českém překladu a to je dobrá příležitost k přemýšlení o tom, zda a v jaké podobě krize humanitních věd trvá. A proč se tou krizí zabývat. Nejsou filozofie a příbuzné klasické nauky už prostě tak trochu přežitkem minulosti? Třeba něco jako opera – nádherné populární árie, ale jako celek záležitost jen pro uzavřený kruh vzdělanců.

Epitaf humanitních věd

„Stačí lehký tlak ruky s nástrojem, aby se ten druhý – spolu s hlavou, v níž jsou možná uloženi Kant a Hegel, všech devět symfonií a Svět jako vůle a představa – proměnil v pronikavé, kvílející selátko na porážce,“ psal filozof a spisovatel Jean Améry. Popisoval svoje prožitky z koncentračních táborů včetně Osvětimi, kde byl jako antinacista a Žid vězněn a mučen od roku 1943.

Filozofka z Chicagské univerzity Agnes Callardová jeho myšlenky charakterizuje jako „nejpesimističtější odpověď na otázku, jakou má filozofické uvažování roli, když se člověk ocitne v hluboké krizi“. Améry totiž říká, že ho veškeré humanitní vzdělání na mučení a brutalitu koncentračních táborů nevybavilo. Byl slabý, bál se, kdyby měl informace, které by chtěli mučitelé získat, prozradil by je.

Ještě není tak zle. I v rámci tuhé byrokracie má humanitní vědec relativně velkou intelektuální svobodu. Jen k tomu musí vyplnit všechny odpovídající formuláře.

Ale viděl kolem sebe lidi praktické, spojené s nějakým přesvědčením: ortodoxní židy, marxisty či odbojáře, kteří snad ani zdaleka neměli tak vytrénovanou mysl hlubokými myšlenkami jako on, ale byli stateční a mnohem lépe věděli, jak se mají chovat. K čemu tedy jsou filozofie a krásná literatura a všechny ty povznášející, úžasné věci, když ve střetu s brutalitou žalostně selžou?

