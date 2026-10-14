Pokud někdo s luštěním teprve začíná, možná ho zaskočí, že by měl umět anglicky, německy, francouzsky, španělsky a italsky, jakož i rusky, slovensky a maďarsky; měl by ovládat též latinu a esperanto. Nadto by se měl vyznat v islandských sopkách, finských jezerech nebo zálivech v Indonésii, sídlech v Jordánsku i obcích na Tachovsku. Měl by znát rovněž české malíře, fotbalisty a hokejisty, chemické značky prvků, latinské názvy rostlin či modely aut.
Zkušený luštitel je poněkud nesvůj, když se v křížovkách dlouho neobjevuje asijský buvol arni, nejmenší tur anoa či rod tropických mravenců atta.
Budiž mu útěchou, že mnohá slova se v křížovkách opakují. Zkušený luštitel jich tak má velkou zásobu a je potěšen, když do prázdných políček může napsat Chaplinovu manželku Oonu, kozáckého náčelníka atamana, japonskou lovkyni perel amu nebo mongolského pastevce arata. Je poněkud nesvůj, když se v křížovkách dlouho neobjevuje asijský buvol arni, nejmenší tur anoa či rod tropických mravenců atta.
Jestliže má pocit, že třeba v africké fauně, do níž patří slon ylo nebo antilopy adas a kudu, se orientuje docela dobře, občas narazí na meze svých znalostí. Způsobí to například přímorožec jihoafrický, o němž nikdy neslyšel: Hrome, jak se mu říká? Volky nevolky musí potupně nahlédnout do nápovědy: je to passan! Jindy si však počíná suverénněji. Ví, že mořská vydra se nazývá kalan, že jednou z kočkovitých šelem je eyra, kdežto mezi šelmy kunovité se řadí i eira.
Křížovky ovšem nejsou jen rezervoáry exotických slov, nýbrž představují také rezervace různých archaismů a historismů. Náleží k nim otka, rov, luna, oř, tlo, zblo či dol. Tato slova autoři křížovek označují jako knižní. Podobné zastaralé výrazy – ovan, kdes, kdys, kol nebo onde – chápou jako básnické. Nevadí jim, že zastarale působily už před sto lety: prostě jsou básnické a šmytec!
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Všechny cesty vedou do Říma. A co kdyby do Prahy nevedla žádná?
V křížovkách tedy nepřichází zkrátka ani literatura, což mě samozřejmě těší. Tajenky často tvoří výroky mnoha našich i cizích spisovatelů. Úspěšný luštitel se tak dozví, co druhdy prohlásili třeba Svatopluk Čech, Karel Čapek či Vladislav Vančura, ale vrch tu mají cizí autoři Johann Wolfgang Goethe, Jules Verne, George Bernard Shaw, Romain Rolland nebo Jack London.
Leckdy jde pouze o iniciály známých spisovatelů. Oblíbeni jsou zvláště ti, kteří mají dvě rodná jména, jako Karel Jaromír Erben, Karel Václav Rais či Josef Svatopluk Machar, leč opomíjeni nejsou ani mladší autoři s jedním jménem: Václav Řezáč, František Kožík, Arnošt Lustig, Ivan Klíma nebo Vojtěch Steklač. Úhrnem by se z nich dal sestavit malý spisovatelský slovník! A ještě něco: výuka literatury se v našem školství valem redukuje, což není dobrá cesta; dokazují to i křížovky.