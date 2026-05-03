Krycí jméno Smaragd. Vítězslav Holas byl pobočníkem generála Slunečka

  10:00
Osud připravil Vítězslavu Holasovi náročné zkoušky již v mládí. Obstál v nich se ctí a svou houževnatost uplatil velmi efektivně i v boji proti německým okupantům. Narodil se 21. května 1913 v Březině na Mnichovohradišťsku.
Fotogalerie2

Vítězslav Holas. | foto: Archiv VHÚ

Při studiu reálky se vyučil kameníkem a podílel se na vedení kamenického podniku svého otce, jehož zdravotní stav se vinou tuberkulózy rapidně zhoršoval. Po jeho předčasném úmrtí se o fungování rodinného kamenictví od svých pouhých dvaceti let musel postarat sám.

Rotný Bolek prošel Tobrukem, Dunkerkem i zajetím. Nakonec získal Bronzovou hvězdu

V letech 1935 až 1937 absolvoval vojenskou prezenční službu, kde získal hodnost podporučíka pěchoty v záloze. V Březině byl aktivní v Sokole jako náčelník, posléze jako pokladník a starosta. Zajímal se o motorismus a v roce 1937 se zúčastnil motoristické soutěže Malou dohodou jako člen týmu MNO na motocyklu ČZ 175. V krizovém roce 1938 byl povolán k pluku útočné vozby 1 v Milovicích. Při částečné mobilizaci v květnu 1938 působil v praporu tanků 8, za mobilizace v září a říjnu 1938 pak v praporu lehkých tanků 1. V listopadu 1939 se oženil s Marií, rozenou Vítkovou, jež mu byla v následujících těžkých dobách více než oporou.

V odboji působil zpočátku jako kurýr. Díky svému výtvarnému talentu vytvářel padělané osobní doklady, mimo jiné pro skupinu Marie Cibulkové. Od přelomu let 1940 a 1941 se manželé Holasovi zapojil do ukrývání generála Františka Slunečka, jednoho z posledních generálů Obrany národa, přežívajících ve vlasti v ilegalitě. Vítězslav Holas se postupně stal jeho výkonným a obětavým pobočníkem. Při navazování kontaktů s paraskupinou BARIUM nebezpečnou cestou do Jižních Čech osobně ověřil identitu parašutisty četaře Tomáše Býčka. V létě 1944 provedl neméně riskantní cestu na slovenské hranice při rekognoskaci trasy pro zvažovaný odchod generála Slunečka na Slovensko, a na jaře 1945 sehrál klíčovou roli při propojení generála Slunečka s ilegálním štábem pplk.gšt. Raymunda Mrázka a vzniku velitelství ALEX.

Voják s fotoaparátem v ruce. Adolf Sacher se dostal k letectvu a zachytil život v RAF

Po osvobození byl za svou odbojovou činnost vyznamenán. Po roce 1948 byl naopak perzekvován zabavením majetku. Vytrvale usiloval o očištění jména a právní rehabilitaci generála Slunečka, což se mu po roce 1989 podařilo. V roce 1998 přebíral z rukou prezidenta republiky Václava Havla dekret Řádu Bílého lva, uděleného in memoriam generálu Františku Slunečkovi. Nadporučík v záloze Vítězslav Holas zemřel 29. března 2004.

Seriál Kalendář hrdinů vzniká ve spolupráci s VHÚ Praha

Vstoupit do diskuse

Hasiči zabránili šíření požáru v Českém Švýcarsku. Nasadí sedm vrtulníků

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Komentář

Bezpečnost něco stojí. Otázka je, kdo ji zaplatí

Francouzští vojáci při mezinárodním vojenském cvičení NATO v Litvě.

Velká cena Miami formule 1 začne kvůli hrozbě bouřky o tři hodiny dřív

Charles Leclerc během kvalifikace na Velkou cenu Miami

Izraelská armáda vyzvala obyvatele obcí na jihu Libanonu k evakuaci

Obyvatelé v dopravní zácpě při cestě na sever z jižního Libanonu během...

Doporučujeme

Je možné říci něco nového o Jiřině Bohdalové? Televarieté by dnes patřilo k intelektuální špičce

Jiřina Bohdalová a Josef Somr v seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka (1984)

Úhel pohledu

Paraziti, hovada, svině, svoloč, páté kolony a vlastizrádci. Uklidnit by se měl Turek i další politici

Vláda má na programu i řadu návrhů opozičních stran a senátorů. Na snímku Filip...

Přijede Pastrňák na MS? Dáme si týden čas, řekl Šlégr. Jak jsou na tom další hráči?

Útočník Bostonu David Pastrňák se připravuje na vhazování během zápasu proti...

Zvláštní stupeň poplachu, bezletová zóna. V Českém Švýcarsku hoří sto hektarů

Vrtulníky s bambi vaky zasahují u požáru lesa v národním parku České Švýcarsko....

Doporučujeme

Neuvěřitelný příběh zapomenuté rekordmanky. Nakonec ji nesnášely režimy na obou stranách železné opony

Premium
Národní muzeum rozšířilo své sportovní sbírky o pozůstalost československé...

Rakouská policie zadržela podezřelého z otravy dětských výživ

Jedna otrávená výživa stále chybí.

Česko - Lotyšsko 4:1. Osmnáctka je bronzová! Medaili slaví po dvanácti letech

Čeští hokejisté do 18 let slaví bronzové medaile z mistrovství světa.

Manuel vytáhla štafetu na MS! Šampionka zazářila ve finiši a Češky se vrací mezi elitu

Úspěšná česká štafeta na World Relays v Gaborone. Zleva Barbora Malíková,...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.