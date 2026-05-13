Kudy chodili a kde bádali Barrande, Tycho de Brahe a Mácha? Geografie vědy v Čechách

Ideálem vědce, hlavně toho přírodního, je pro leckoho výzkumník neosobně bádající v laboratoři, bez ohledu na to, kde a kdy se nachází a odkud sám pochází. A ano, to je důležitá vize, zvláště v exaktních oborech platí, že experiment by měl být verifikovatelný a zopakovatelný kdykoli, kdekoli a kýmkoli.
Nicméně i vědci jsou lidmi z masa a kostí, kteří se nemohou odstřihnout od místa svého původu, ideových představ své doby i toho, kdo jejich výzkum platí. A právě to v prostoru Česka dokumentuje a vysvětluje výborná kniha Stezkami přírodovědného poznání: Atlas exkurzí po pamětních místech vědy v českých zemích.
Barrande, Brahe i Mendel
V úvodu publikace v naznačeném smyslu obecně poznamenává jeden z editorů, Tomáš Hermann, historik vědy a filozof, že „nikdy nebyla a není jedna věda, utvářeli ji konkrétní lidé na konkrétních místech, nevyvíjela se lineárně a ani její obory a specializace nejsou v historické perspektivě jednotné. Věda sama je naopak fenoménem velmi pluralitním, charakterizují ji různé motivace, vymezování a vzájemné interakce“.
Mendel nebyl úzkoprsý klerik, na druhé straně však církevní autoritu nebral na lehkou váhu. Darwinovi svoji studii osobně poslal, nicméně jej přes zjevnou inspiraci necitoval.
Jednotlivé kapitoly pak čtenáře uvádí do konkrétních lokalit: některé exkurze tematizují spjatost určitého regionu a známé osobnosti, například Joachima Barranda a Barrandienu nebo hraběte Jiřího Buquoye s krajem Novohradských hor. Další se soustřeďují na určitý obor ve vztahu ke konkrétní lokalitě: geologii v Krušnohoří, ornitologii na jižní Moravě, botaniku v Krkonoších či astronomii v Praze. Jiné kapitoly se opírají o síť míst rozprostřených po širším prostoru České republiky jako v případě proměn kartografie nebo sídel aristokratů v počátcích české vědy.
V souvislosti s Gregorem Johannem Mendelem publikace připomíná, že jeho dětství v rodných Hynčicích na moravsko-slezském pomezí mělo na jeho pozdější vědeckou dráhu zásadní vliv, pocházel totiž z rolnické rodiny, v níž získal praktické zkušenosti se zemědělstvím a zvláště šlechtěním.
U „paleoumělce“ Zdeňka Buriana sehrála zase nemalou roli jeho dětská setkávání s jeskyní Šipka v Moravskoslezském kraji, což je nejstarší dosud objevené sídlo člověka na území Česka. Burian utvářel svou vizuální fantazii na místech nedávných světodějných pravěkých objevů archeologa Karla Mašky i pod dojmy jejich románových ztvárnění od Eduarda Štorcha. Už v deseti letech vznikly jeho první skici zmíněné jeskyně: „Jsou místa, která svým charakterem určují budoucí směřování člověka.“
|
Šťastný smolař Gregor Johann Mendel. Znovuobjevení svých zákonů se už nedožil
Současně kniha mapuje i místa posledního odpočinku dotyčných, hlavně Mendela v Brně. Dalším hrdinou publikace je botanik Karel Kavina (1890–1948), z jehož podnětu byly roku 1931 krkonošské Kotelní jámy vyhlášeny přírodní rezervací. Kavina měl Krkonoše natolik rád, že v okolí pamětní desky na začátku Obřího dolu nechal posmrtně rozprášit svůj popel.
Současně kniha názorně ukazuje, jak silně se vědecké poznání nebo to, co dnes vnímáme jako jeho prvopočátky, proměňovalo: tak zřejmě nejstarší „mapu“ vzniklou na našem území, zářezy na mamutím klu, by dnešní laik asi vůbec nebyl schopný jako geografický záznam identifikovat, natožpak ji dešifrovat.
A dále publikace mnohonásobně dokládá, jak silně byly vědecké představy součástí dobového světonázoru. Například to, jak se měření času skoro neoddělitelně pojilo s jeho morálním křesťanským významem, autoři dokumentují na slunečních hodinách v pražském Klementinu a jeho ikonografickém obsahu: najdeme na nich ve formě fresek vyobrazená biblická podobenství „Pohleďte na ptactvo nebeské“, ale také mýdlové bubliny, odkazující k lidské pomíjivosti.
Věda také mohla být navázána na praktiky, s nimiž si ji dnes už tak často nespojujeme, zvláště s lovem. „Kdo se dnes zajímá o ptáky a savce v jejich přirozeném prostředí, používá k tomu většinou dalekohled a fotoaparát. V minulosti tomu však bývalo jinak: člověk se s divokými zvířaty stýkal pomocí lovecké pušky,“ uvádí autoři nesentimentálně. A dodávají, že u mnoha šlechticů převládl vědecký zájem nad samotným lovem.
Ulovená zvěř byla preparována a vystavována nejen pro reprezentaci, ale i pro odborné a výchovné účely. V muzeích a sbírkách uložené kosti, paroží a další exponáty jsou podle nich cenným zdrojem poznání i pro současné vědce – mohou například porovnávat rozdíly mezi dnešními a historickými populacemi. (Což je pravda, dodejme, nicméně pušky a cílený lov byly současně hlavní příčinou vyhubení několika ikonických druhů, zejména v 19. a na začátku 20. století).
Když bible musí mít pravdu
Kniha dále zmiňuje momenty, které ukazují, jak krkolomně a tvrdohlavě se vědci někdy snažili kupříkladu doslovný výklad bible uvést v soulad s novými poznatky. Například když švýcarský přírodovědec Johann Jakob Scheuchzer identifikoval fosilii velemloka jako pozůstatky dávného člověka smeteného biblickou potopou.
Případně publikace ukazuje, jaká jiná řešení badatelé volili, když se určité vědecké teorie stávaly z ideologických či náboženských důvodů problematické. Což byl případ darwinismu: kupříkladu zmíněný Mendel podle autorů nebyl konformní úzkoprsý klerik, na druhé straně však církevní tradici a autoritu nebral na lehkou váhu. Darwinovy spisy četl s úctou, dokonce mu svoji ústřední studii osobně poslal, nicméně přes zjevnou inspiraci Darwina téměř necitoval. Což mohl být určitý druh Mendelovy autocenzury, aby se vyhnul sporům a kritice ze strany tehdejších církevních úřadů.
|
Mendel, víra a věda. Stále zápasí bůh a „vědecký světový názor“
Dodejme, že zásadní zlom nastal dlouho po Mendelově smrti, až v roce 1950, kdy papež Pius XII. v encyklice Humani generis oficiálně uznal, že evoluční teorie není v rozporu s katolickou vírou, pokud se týká vývoje lidského těla. V době nástupu komunismu pak zase mnozí zdejší vědci měli problémy s genetikou, odsuzovanou tehdy jako „reakční pavěda“ a s odkazem Mendela, někteří se ho dokonce veřejně zříkali ve prospěch více „marxistického“ lysenkismu, z dnešního hlediska zcela nevědeckého.
S tématem sociálního inženýrství pak souvisí poslední oddíl knihy, který je věnován baťovskému Zlínu. Je v něm obšírně popsáno, jak si firma Baťa ve jménu pokroku a blahobytu nárokovala možnost dohledu nad jedincem, který byl vychováván k loajalitě a službě: „Z každodenního života se zdejším lidem jaksi vytrácelo tajemství, nečekanost, možnost alternativy. Vše zde určoval řád a plán, každé nařízení přitom bylo zaštítěno vyšší a jakoby nedotknutelnou autoritou moderní vědy, která znamenala v podstatě přísnou technokracii. Člověk byl pohlcen a stal se výkonnou součástkou pomyslného živého stroje.“ V čemž souhlasíme, ale tematicky kapitola poněkud vybočuje z deklarovaného tematického okruhu celé knihy.
Goethe, Čapek i Mácha
Publikace jako celek překračuje hranice zavedených myšlenkových kategorií: ukazuje, jak zdejší přírodovědné objevy inspirovaly umělce (nejen Buriana, třeba i Karla Čapka v jeho Válce s mloky), ale i to, jak se na těchto objevech jiní významní umělci, jako Johann W. von Goethe, aktivně podíleli.
A také to, že za ochranou přírody často stály i jiné důvody než čistě vědecké: tak hrabě Jiří František August Buquoy vyhlásil roku 1838 první přírodní rezervaci v českých zemích (a jednu z nejstarších v Evropě), k čemuž byl veden i svým celostním pohledem na život a snahou o „snoubení vědy, filozofie a poezie“. Máchův Radobýl byl zase zachráněn dvěma geology.
Současně kniha podotýká, že třeba do pozorování ptáků se může zapojit každý: právě ornitologie mezi vědami vyniká tím, že se jí věnuje mnohem více amatérů než profesionálů, a tzv. občanská věda je už dlouho její nedílnou součástí.
V tomto duchu zve k fyzickým výpravám do daných lokalit, tedy podněcuje k aktivnímu bádání, k objevování přírodních krás a tajemství. Rozhodně bychom ale přitom neměli podléhat klamu, že zrovna my bychom se na rozdíl od našich předků dokázali vymanit z předporozumění daných dobou a společností, jichž jsme součástí…