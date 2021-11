Kultura rušení. Američané sahají k autocenzuře, pro svobodu projevu jsou to nejhorší časy, říká právnička

Podle americké právničky Nadine Strossenové je Amerika ohrožena tažením proti základním lidským svobodám, především svobodě projevu. Nejedná se ani tak o utlačující legislativu jako spíš o vše prostupující kulturu netolerance.

Svoboda je podle ní společensky determinovaná a současná tendence k drastickým společenským postihům za „nepřípustné“ názory je přesně tím, před čím varovali klasikové liberalismu jako filozof John Stuart Mill. Stěžejní roli v tomto novém vývoji hrají sociální sítě, jejichž neregulovatelná síla dorostla do nevídaných rozměrů. Jako právnička sice trvá na tom, že coby soukromé společnosti mají technologičtí giganti právo na cenzuru jakýchkoli názorů, se kterými nesouhlasí, zároveň ale dodává, že v praxi by to dělat neměli.



Lidovky.cz: Jak jsou na tom Spojené státy se svobodou projevu?

Kdykoli odpovídám na tuhle otázku, ráda si půjčuji úvodní větu z Příběhu dvou měst od Charlese Dickense: „Byly to nejlepší časy, byly to nejhorší časy.“ Ve smyslu práva to nikdy nebylo lepší. Máme Nejvyšší soud, který – pokud jde o svobodu slova – je odhodlaný bránit i ty nejokrajovější projevy. Shodnou se na tom konzervativní i liberální soudci (nominálně 6 ku 3, pozn. red.). Pokud ale jde o to, čemu říkám kultura svobody projevu, už ji nemáme – v tomto smyslu jsou to nejhorší časy. Proto se dnes používá termín kultura rušení.