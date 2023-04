Film o keckách s Benem Affleckem a Mattem Damonem. Firma Nike si může blahopřát ke skvělé reklamě

Čili zejména v Americe, kde má příběh fenomenálního basketbalisty Michaela Jordana rozměry kultu a jeho nedílnou součástí je i trvající komerční úspěch zmíněné obuvi. Pro ostatní může být snímek Bena Afflecka příležitost zase si o něco rozšířit ponětí o americké mentalitě a bytostné potřebě občas vyprávět příběhy stvrzující víru v základy, na nichž americká společnost stojí – což je mimo jiné kapitalismus a jeho schopnost generovat dobro, pokud jej kormidlují srdcaři a lidé na svých místech.

Přesně o tom snímek Air je: až učebnicově předvídatelným způsobem vypráví, jak se snaha prodat více bot proměnila v autentickou podporu talentovaného mladíka a přerostla až v revoluci v přístupu firem ke sportovcům, které propojují se svými značkami. A byť ona „revoluce“ může někomu připadat jako přehlédnutelná nuance v počtu statisíců dolarů putujících na něčí konto, pro Ameriku jde zjevně o určující příběh, který tamní společnost zase o něco pozdvihl a vnesl do ní více spravedlnosti.

Máma to ví nejlíp

Hlavní postavou snímku Air nicméně není božský Michael Jordan, ten se coby mladík na počátku skvostné kariéry objeví jen v pár záběrech a filmaři si dávají dobrý pozor, aby mu nebylo vidět do tváře (Ben Affleck byl dle svých slov přesvědčen, že by publikum film zatratilo, kdyby v něm nedostižného Jordana příliš zjevně ztvárnil někdo jiný). Hybatelem děje je nekonvenční manažer Sonny Vaccaro (Matt Damon), kterého zakladatel a šéf společnosti Nike Phil Knight (Ben Affleck) najal, aby rozvinul zanedbávanou basketbalovou divizi firmy.

Vaccaro a jeho kolegové mají vybrat několik nadějných nováčků v NBA, kteří by byli ochotni nosit a propagovat boty Nike – přičemž konkurenti Converse a Adidas jsou výrazně populárnější a mohou dát lepší nabídky. Sonny, který má sám daleko do sportovního typu, ale v basketbalu se vyzná, ovšem rozpozná mimořádný talent v Jordanovi a o toho jediného usiluje. I nestandardními prostředky, které vytáčejí jeho šéfa a rozpalují doběla hráčova agenta Davida Falka: to zejména, když jej obejde a vypraví se za hráčovou rodinou. Je to ale právě setkání s Michaelovou matkou Deloris, které nakonec vyústí v úspěšný kontrakt založený na respektu k osobnosti hráče.

AIR: ZROZENÍ LEGENDY USA 2023 Režie: Ben Affleck Premiéra 6. 4.

Snímek osvěžují drobná pošťouchnutí zejména směrem k svérázné osobnosti šéfa Phila Knighta, nechybí ani známá historka o původu firemního sloganu Just Do It, ještě o dost většího štulce se dočká konkurenční Adidas připomenutím nacistického mládí jeho zakladatele.

Připomínají se lecjak křivolaké a někdy pokoutní cesty k obchodnímu úspěchu i to, že image produktu a jeho užitná hodnota jsou dvě různé věci. Přesto míra nějaké skutečné podvratnosti v tomto filmu se rovná nule – tím důležitým cílem je sdělit, že se dobrá věc v rámci miliardového byznysu podařila.

A nenaštvat přitom Michaela Jordana a jeho fanoušky. Legendární hráč prý do příprav filmu nezasahoval – „jen“ například přiměl Afflecka, aby do role jeho matky obsadil hvězdnou Violu Davisovou. Role, která v původním scénáři měla pár vět, se tak rozrostla na klíčovou postavu moudré a asertivní ženy, jež dosáhne toho, že se jejímu geniálnímu synovi (a jeho následovníkům) nakonec dostane ještě většího zadostiučinění, než Sonny původně zamýšlel.

Firma Nike si každopádně může blahopřát ke skvělé reklamě a radost mohou mít i v aukční síni Sotheby’s, kde se bude příští týden dražit pár bot, jež Jordan obouval ve své poslední sezoně u týmu Chicago Bulls. Prodat by se dle odhadů mohly až za 4 miliony dolarů. Jak to má ve spravedlivém světě být.