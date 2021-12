Alan Wake nebo Matrix. Galavečer ukázal, na jaké videoherní pecky se mohou hráči těšit

Star Wars Eclipse

Jednou z nejočekávanějších pecek je určitě singleplayerová adventura ze světa Hvězdných válek. Stojí za ní studio Quantic Dream, jenž umí vytvářet silné příběhy, což předvedlo ve hrách jako Detroit: Become Human nebo Heavy Rain. Hra je teprve v začátcích vývoje, tak o ní není známo nic bližšího. Snad jen to, že hráče vezme do oblasti zvané Okraj vesmíru (Outer Rim).

Alan Wake 2

První příběh titulního spisovatele sžíraného nočními můrami vydalo studio Remedy v roce 2010. Nedávno se hra dočkala remasterovaného vydání pro moderní konzole. Alan Wake se nakonec vrátí i v plnohodnotném druhém díle. Ten by se měl ještě více ponořit do vod survival hororu.

Hellblade 2: Senua´s Saga

Hellblade je akční adventura ze světa severské mytologie. Hlavní hrdinka je válečnice kmene Piktů a v prvním díle prošla samotným peklem, aby našla duši svého milého. Z ukázky na dvojku je patrné, že tentokrát nebude na útrapy sama. Pořádně se ale zvětšili i nepřátelé...

Wonder Woman

Další videoherní adaptace studia WB se nezaměří na nové Batmanovo dobrodružství, ale pověnuje se Amazonce Dianě, kterou lidé znají spíše jako Wonder Woman. Z krátké ukázky toho nelze mnoho vyčíst, ale můžeme tušit, že desítky padouchů přijdou o zuby.

The Matrix Awakens

K příležitosti uvedení filmu Matrix: Resurrection dostanou hráči do rukou i technologické demo s podtitulem Awakening. To má naplno ukázat možnosti nového enginu Unreal 5. Hráči mají v krátkém demu možnost převtělit se do filmových hrdinů a tak nějak postřílet vše, co se hýbe.

Elden Ring

Elden Ring je ambiciózním spojením tvůrců kultovní série Dark Souls a spisovatele George R. R. Martina. Temný a otevřený fantasy svět překypuje možnostmi, jak se nechat rozsekat mečem a narazit na kopí. Ideálně najednou. Jestli hry ze série Dark Souls něco hráčům ukázaly, pak to, že umírat nikdy nebylo zábavnější.

Dune: Spice Wars

Když režisér Denis Villeneuve „znovuobjevil“ masivní potenciál, jaký má značka Duna, bylo jen otázkou času, kdy dojde i na nějaké to videoherní zpracování. V roli hlavy jednoho z rodů budou hráči těžit melánž a bojovat o nadvládu na planetou. Za hrou stojí studio Shiro Games, autoři oceňované strategie Northgard.

The Expanse: A Telltale Series

Studio Telltale se v uplynulých letech potýkalo s finančními problémy, přesto se nyní znovu hlásí o slovo. Pro svůj nový příběhový zážitek si vybralo sci-fi svět seriálu Expanze.

Dying Light 2 Stay Human

První Dying Light z roku 2015 je neprávem nedoceněným klenotem od polského studia Techland. Kombinuje klasické zabíjení nemrtvých, otevřený svět a skvělé možnosti parkouru. Druhý díl příběh podle slov svých tvůrců zasadí do moderního středověku.