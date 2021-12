,Ale takhle to v knihách nebylo.‘ Nový Zaklínač si zaslouží pozornost nejen za odvahu

Bílý vlk Geralt (Henry Cavill) konečně přivádí Dítě osudu Ciri (Freya Allanová) do zaklínačské bašty Kaer Morhen. Zde má dívka být v bezpečí. Alespoň si to všichni myslí. Cintránské princezně však v krvi koluje prastaré tajemství, které jí propůjčuje moc, o němž neměla ani ponětí. Moc, která by nikoho nenechala chladným. Je Ciri tou, o níž mluví prastará věštba elfské mudrcky Ithlinin? Druhá série Zaklínače hned od začátku rozehrává své karty správně a dává zapomenout na nemastnou první sérii z roku 2019.

Celá produkce působí sebevědoměji a soudržněji. Scénáristé v čele s showrunnerkou Lauren S. Hissrichovou se nebojí dělat odvážné změny a výrazně se odchylovat od knižní předlohy. Hned v prvním díle druhé série zemře jedna z výrazných postav, i když v knihách smrt vůbec nepozná. Skalní fanoušci budou nejspíše brblat, ale Zaklínač odvážnými kroky dokáže překvapit i znalce předlohy.

Kolik změn uděláš, tolikrát jsi scenáristou

Změn oproti originálu je obrovské množství. Na sociální síti Reddit je v obsáhlém příspěvku shrnul uživatel s přezdívkou Ponzz. V zásadě se dá říct, že ačkoliv první tři epizody osmidílné série alespoň rámcově kopírují děj knihy, zbylých pět je výplodem scenáristů. Nejlepší na tom všem ale je, že změny dávají smysl. Žádná z nich nepůsobí nelogicky a nejde silou proti předloze. Scénáristé si vymysleli i Voleth Meir, hlavního záporáka druhé série, jenž v knihách ani videohrách nevystupuje. I díky jeho přítomnosti je poslední epizoda nazvaná Rodina jednou z nejlepších akčních podívaných posledních měsíců.

Zaklínači se živí jako zabijáci nestvůr. Ačkoliv i v první sérii se nějaké to obří klepeto či tesák objeví, až nyní se tvůrci rozhodli více se do toho opřít a zobrazit, co odlišuje Zaklínače od jiných fantasy ság. Druhá série má svůj vlastní nápaditý bestiář s bazilišky, bruxami, lešijem, stonožkovcem nebo třeba černobohem.

Největší výhrady kritiků k první sérii směřovaly na špatné vrstvení děje, kdy se některé epizody vlekly a zabředávaly až příliš do politických machinací. Těm se sice dvojka také neubrání, ale vleklé pasáže oživuje četnými souboji s lidmi nebo monstry. Zaklínač se snaží nenudit a povětšinou se mu to daří.

Království Nilfgaard, v knihách a videohrách sloužící především jako strašák severních království, v seriálu dostává mnohem více prostoru díky pohledům do zákulisí mezi svárlivé představitele v čele s čarodějkou Fringillou Vigo (Mimi Ndiwenová) a generálem Cahirem (Eamon Farren). Nilfgaard už není královstvím bez tváře s enigmatickým císařem v popředí a dostává sympaticky lidskou tvář.

Je nutné ocenit, že po kritice brnění nilfgaardských pěšáku z první série (vypadala jako zmačkaná pyžama) se tentokrát fanoušci dočkají sofistikovanějších brnění ne nepodobných tomu nejlepšímu ze Hry o trůny. Tvůrci stížnosti fanoušků patrně opravdu poslouchají a reagují na ně.

Herecké výkony jsou působivé. Henry Cavill působí v titulní roli mnohem sebevědoměji než dříve. Můžeme jen spekulovat, jestli je to tím, že za každou epizodu druhé série dostal zaplaceno jednou tolik, co dostával za epizody série první. Freya Allanová jako herečka mezi sériemi vyzrála. Kim Bodnia je jako „pantáta“ Vesemir charakter k pohledání. Triss Ranuncul se konečně dočkala většího partu (a zrzavých vlasů, které v první sérii k nelibosti fanoušků neměla) a její představitelka Anna Shafferová odvádí solidní výkon.

Druhý Zaklínač se zkrátka polepšil a vyhladil všechny nedostatky. Zůstala ryzí zábava. Netflix se vytasil s výbornou podívanou, která jako kdyby vyzývala Kolo času a chystaného Pána prstenů od Amazonu na souboj o nejlepší vysokou fantasy všech dob.

Inkluzivita je král

Při sledování Zaklínače je nutné počítat s tím, že společnost Netflix si řadu postav upravila podle sebe natolik, že jsou na míle vzdálené svým literárním či videoherním předobrazům. S inkluzivitou už je dnes nutné počítat. Nelze se však ubránit dojmu, že například vozíčkáře do nehostinného fantasy světa zařadila jen proto, aby si ho mohla odškrtnout z tabulek.

Elfí příběhová linka je zase špatně maskovaná alegorie na současný rasismus a xenofobii. Elfové to ve světě z pera Andrzeje Sapkowského neměli nikdy lehké, ale až Netflix to zaobalil do okaté kritiky moderní společnosti vezoucí se na vlně Black Lives Matter.