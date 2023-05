Spor o zneužívání. Román Mornštajnové se nápadně podobá životu výtvarnice

Kauza začala rezonovat na sociálních sítích krátce poté, co kniha Les v domě vyšla, a kdy literární kritička Eva Klíčová upozornila v recenzi na serveru A2larm na některé zarážející podobnosti obou příběhů.

Příběh, který zachycuje kniha Les v domě, je podle autorky zcela smyšlený. Příběh, který popsala výtvarnice, ilustrátorka a autorka komiksů Klára Tellnerová, známá pod přezdívkou Toy̙ Box, byl ale skutečný.

Skutečně jsem se žádným skutečným příběhem neinspirovala. Alena Mornštajnová spisovatelka

Na podobnosti výtvarnici upozornila Klíčová společně s šéfredaktorem A2larmu Janem Bělíčkem. Oba odkazovali na text, který Toy Box napsala v roce 2019 s názvem „Leaving Neverland očima toho, kdo v dětství prožil sexuální zneužití“. V něm zopakovala motivy ze svého dřívějšího komiksu z roku 2010 o osobních zážitcích se zneužíváním.

Toy Box uvádí, že když knihu doposlechla do konce, také jí okamžitě přišlo, že námět knihy z jejího článku vychází. Rozhodla se proto zveřejnit vyjádření, navzdory očekávané kritice spisovatelčiných fanoušků. „Ano, opravdu si myslím, že je tam až příliš mnoho motivů příliš podobných na to, aby autorka ten článek neznala,“ uvedla.

Mornštajnová pro iDNES.cz uvedla, že daný článek nečetla. „Ne, nečetla, ten příběh jsem vůbec neznala,“ napsala.

"Rada bych proto z pozice prezivsi obeti vyzvala Alenu Mornstajnovou, aby uz proste nemluvila za zadnou obet sexualniho zneuziti, v jejim zajmu a nejlepe, aby se k problematice zla a nasili v rodinach nevyjadrovala vubec, protoze prokazala naprosto katastroficky nedostatek empatie v teto oblasti."

Les, dům, děda

Toy Box v článku mimo jiné popisuje své dětství, svou mladou matku či babičku. A nevlastního otce svého táty. Právě „újezdský dědeček“ ji sexuálně zneužil, když jí byly tři nebo čtyři roky.

Výrazným motivem jak článku a komiksu, který Toy Box v roce 2010 vydala samonákladem, tak knihy Les v domě, je rovněž dvougenerační dům, ve kterém nahoře žije mladý pár s dítětem a dole prarodiče, výrazné pachy, a samozřejmě také les, ve kterém se zneužívání odehrávalo.

Toy Box upozorňuje také na motiv dětí nebo dítěte, které se ztrácejí v lese a o nichž vyjde najevo, že je vraždí děda hlavní postavy.

To všechno jsou také ústřední motivy knihy Aleny Mornštajnové, jedné z nejznámějších a nejčtenějších českých autorek, která se proslavila knihami Hotýlek, Hana či Listopád. Druhá jmenovaná kniha se dočkala také divadelního zpracování a plánuje se také filmové.

Autorka situaci na sociálních sítích nejprve komentovala pouze strohou větou: „Příběh mé knihy Les v domě není inspirován žádným skutečným příběhem.“ Pro iDNES.cz uvedla, že žádné další vyjádření neplánuje, jen pokud bude považovat za nutné se bránit.

Stránka z komiksu Robor dreams z roku 2010, který Toy Box vydala samonákladem, a motivy z něj se v knize Les v domě také objevují.

Nakladatelství Host, ve kterém kniha vyšla, vyjádření nejprve sdílelo, ale v návaznosti na množící se reakce se ke kauze vyjádřil také šéfredaktor Miroslav Balaštík.

„To, že některé okolnosti literárního příběhu mohou někomu připadat povědomé, je tedy zcela pochopitelné, nemůže to však být důvodem k obviňování literatury. Žádným konkrétním případem se Alena Mornštajnová při psaní románu Les v domě neinspirovala,“ zastal se autorky.

Sama autorka v rozhovoru pro Český rozhlas uvedla, že příběh, který se v knize odehrává, ji napadl v souvislosti s vyprávěním, které vyslechla, a situace jí připadala ojedinělá. Nyní doplnila, že v tom žádný rozpor nevidí.

„Skutečně jsem se žádným skutečným příběhem neinspirovala. V rozhovoru pro rozhlas jsem řekla, že na počátku knihy stála věta, kterou jsem VYSLECHLA. Ta věta o knize hodně prozrazuje, ale zřejmě je tedy nutné ji zde uvést,“ uvedla.

Věta zněla podle ní zhruba následujícím způsobem: „Tu holku doma zneužívali a ona to hodila na spolužáka.“

Dodala, že formulaci, že příběh „vyslechla“, použila proto, že netušila, že přijde doba, kdy ji bude někdo chytat za slovo. „Jedna věta se dá považovat za příběh jen stěží. Ale každý, kdo někdy mluvil do médií, ví, že to není jednoduché a každé slovo prostě neuhlídáte a nemůžete být argumentačně přesný, obzvlášť když nejste profesionál a nemluvíte do médií každý den,“ vysvětlila.

Vysvětlit, co je literatura

Šéfredaktor nakladatelství Host Balaštík uvádí, že dané motivy jsou pro výtvarnici silné a příznačné, že je „nedokáže vnímat v kontextu románu“. Dodává také, že „není možné považovat je za její vlastnictví a upírat jakémukoliv uměleckému dílu právo inspirovat se tím, co zveřejnila“.

Námitky Toy Box pak přímo označuje jako falešné obvinění a v závěru článku doplňuje, že za ideální by považoval se s ní sejít a vysvětlit jí, o čem je literatura.

Literární kritička Klíčová však zdůrazňuje, že román Mornštajnové nikdo neoznačuje jako plagiát či krádež. „Jde o uměleckou závislost, o to, že román z publicistického textu odčerpává nejen základní situaci ‚postav‘, ale i jeho výrazné motivy a poetiku,“ okomentovala.

Podle Toy Box i Klíčové je shodných motivů příliš mnoho, aby to mohla být náhoda. „Podle mě je nejvíc vypovídající suma, tedy počet, a tím mám na mysli, že těch podobných nebo shodných aspektů je až příliš na jedno umělecké dílo,“ konstatuje Toy Box.

„Děsivá životní zkušenost, která významnou ilustrátorku a komiksovou umělkyni traumatizovala, se autorce, která se snaží tlačit čtenářské emoce na maximum, zdála asi málo. Proto v románu jsou některé detaily posunuty do ještě více šokující a beznadějnější roviny,“ dodává k samotnému příběhu Klíčová.

Přebrané jsou podle ní také další detaily, byť pokrouceně: „Píše-li Toy Box, že v jejím případě byla máma svým způsobem zneužita společně s ní, Mornštajnová převede obrazné vyjádření do doslovnosti a udělá oběť sexuálního zneužívání i z matky. Spisovatelka nakonec použije motiv panenky, ale jinak, což vypovídá spíše o tom, že nechápe jejich funkci v terapii nebo při vyšetřování sexuálních zločinů u dětí,“ shrnula.

A výčet až zarážejících podobností pokračuje dále.

Zlo zneužívání se (ne)šíří

Problematické je podle Toy Box také to, jakou kniha může vyslat zprávu o především sexualizovaném násilí. „Mluvit o nekonkrétním zlu, které se šíří z obětí nebo v rodinách obětí sexuálních zločinů, je podle mě velmi nebezpečné, protože přesně naznačuje, že my oběti jsme prostě navždy traumatizované, a budeme dál páchat zlo,“ říká s tím, že je to nejen velmi zjednodušující popis situace, ale není ani pravdivý.

Totéž potvrzuje Klíčová. Nejhorší je podle ní patologizování obětí samotných, které jsou v románu součástí zla, které se děje a nelze mu zabránit. „Mornštajnová líčí oběti sexuálního násilí se všemi stereotypy, které je provázejí v obecném, tedy nepoučeném povědomí.“

Že se z kruhu násilí lze vymanit, potvrzuje sama Toy Box. „Udělala jsem maximum pro to, abych přetavila zlo v lásku pro svoje děti i pro lidi kolem sebe. A podobná je zkušenost dalších přeživších, kteří se na mě obracejí,“ uvedla.

Tento aspekt shledává jako problematický také Klíčová. „Vše, čím je trauma, znásilnění a jeho vyšetřování dále popisováno, vůbec neodpovídá nejen realitě, ale ani tomu, že by autorka tyto zločiny chápala a jejich oběti respektovala,“ shrnula.

V románu je podle ní vše, co se dá označit jako plastické a věrohodné, s obměnami odvozeno od příběhu Toy Box. „Naopak další narativní rozvíjení původního příběhu je zběžné, nerealistické až absurdní. Například vyšetřování znásilnění a potrestání nevinného,“ nastínila.

Podle Balaštíka jsou nyní ti, kteří hájí autonomii umění a jeho právo na svobodnou inspiraci čímkoliv, tlačeni do pozice těch, kteří ubližují obětem zneužívání. „Kniha, která důležité společenské téma mohla otevřít veřejnosti, je tak předmětem zcela jiného sporu než toho, jak a proč ke znásilněním dochází, jaké následky mají a co má společnost dělat, aby to přestalo,“ konstatuje na konci svého vyjádření.

Toy Box uzavírá s tím, že omluvu nečeká a ani nechce. „Záleželo mi jen na tom, aby se ta kauza nějak vyjasnila. Bohužel se tak dodnes nestalo, a podle mého názoru ani přehnaně defenzívní vyjádření nakladatelství Host to příliš nezlepšilo,“ myslí si.