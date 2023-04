Dokument, do kterého zasáhla válka. Jít bojovat bylo důležitější, říká ukrajinská dokumentaristka

Snímek Nevyhasneme měl vyprávět příběh o naději: protagonisty je pět teenagerů z Donbasu ničeného od roku 2014 vleklým konfliktem, kterým se rýsuje cesta k lepší budoucnosti. Obzory jim otevírá a chuť do života v nich probouzí exotická cesta do Himálaje.

Lidovky.cz: Jak se zrodil tenhle nápad, dopřát dětem z Donbasu dobrodružství v Nepálu?

V roce 2018 jsem se potkala s Valentynem Ščerbačevem, což je významný ukrajinský cestovatel, sportovní komentátor a mecenáš. Říkal mi, že jeho snem je vzít děti z regionů postižených válkou do Himálaje na takový dobrodružný terapeutický výlet.

Mně to přišlo jako nádherný nápad, možnost probudit v těch dětech naději, dát jim motivaci, ukázat jim jiný svět, než je ubíjející realita, která je obklopuje. Začali jsme vymýšlet, jak ten sen realizovat. Rozhodla jsem se, že o tom natočím film a Valentyn zveřejnil výzvu pro děti, které by se chtěly takové cesty zúčastnit, kontaktoval školy na Donbase. Společně jsme pak mluvili s mnoha kandidáty. Bylo těžké vybrat z nich nakonec jen pět, ale jinak to nešlo a tahle pětice nám přišla nejmotivovanější.