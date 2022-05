Zapeklitý případ opět otevřen. Série Schodiště se věnuje kauze smrti ženy spisovatele Petersona

Tato událost odstartovala dlouhý soudní proces, který vešel do dějin americké justice a zaujal celý svět. Mimo jiné se už několik týdnů po Kathleenině smrti začal případu věnovat tým francouzského dokumentaristy Jeana-Xaviera de Lestrade, který právě v té době získal Oscara za film o jiné americké soudní kauze.

Peterson byl obviněn z vraždy své ženy, i když důkazy zdaleka nebyly jednoznačné. I proto se případ vyvinul v jeden z nejdelších soudních procesů státu Severní Karolína a porotci měli při rozhodování mimořádně těžkou úlohu. V různých fázích procesu se objevovaly rozličné teorie o tom, co se v den Kathleeniny smrti skutečně událo, a některé byly opravdu hodně bizarní (přesto nějakým způsobem podložené). O tom, jak to s Petersonem dopadlo, se lze samozřejmě snadno dočíst, nicméně kdo se chce nechat napínat, může si počkat, až jej k rozuzlení dovede nová hraná série Schodiště, kde hlavní roli obžalovaného amerického spisovatele ztvárnil britský herec Colin Firth. Jeho ženu Kathleen hraje Australanka Toni Colletteová.

Oběť, nebo monstrum

SCHODIŠTĚ (The Staircase, USA, 2022, seriál, 8 epizod) K vidění na: HBO Max Žánr: krimi, drama Režie: Antonio Campos Hrají: Colin Firth, Toni Collette, Michael Stuhlbarg, Juliette Binoche, Sophie Turner, Patrick Schwarzenegger a další

Petersonův případ činila výjimečným (a komplikovala) také jeho rodinná situace. Kathleen byla jeho druhou ženou a společné potomky neměli, nicméně součástí jejich rodiny bylo celkem pět (už dospělých) dětí. Syny Claytona a Todda měl Peterson se svou první ženou Patricií, s níž se rozvedl v roce 1987. Dceru Caitlin si do svazku přivedla Kathleen. Pak ale ještě s Petersonem (a nejprve i s jeho první ženou) vyrůstaly Margaret a Martha, osiřelé dcery jejich známých z doby, kdy Peterson působil na americké vojenské základně v Německu.

Matka dívek Elizabeth Ratliffová zemřela v roce 1985 a okolnosti její smrti také sehrály v pozdějším soudním procesu významnou úlohu. Stejně jako skutečnost, že si Michael Peterson občas dost vymýšlel, a to nejen jako autor, ale i pokud šlo o jeho vlastní život. Když se pár let před Kathleeninou smrtí pokoušel kandidovat na starostu, vymyslel si, že je držitelem vojenského vyznamenání Purpurové srdce za své válečné zranění ve Vietnamu. Ve skutečnosti se zranil při autonehodě v Japonsku a z armády byl propuštěn sice s poctami, ale Purpurové srdce mezi nimi nebylo. (Jedním z paradoxů celého případu je i to, že ve prospěch Petersona svědčila skutečnost, že nebyl jediný, kdo si o sobě něco rád vymýšlel.)

Ještě více musel porotě zamotat hlavu obsah Petersonova počítače, kde se našly doklady o jeho pestrém intimním životě. A jak vzít v úvahu třeba skutečnost, že Peterson jako sloupkař v novinách dříve kritizoval státního zástupce, který proti němu později vedl obžalobu?

Nesnadná role filmařů

Dalším velkým hereckým jménem v čerstvém zpracování kauzy je Juliette Binocheová, která hraje francouzskou filmovou střihačku Sophii Brunetovu. Ta byla součástí týmu zmíněného oscarového dokumentaristy Jeana-Xaviera de Lestrade, jenž se případu věnoval dlouhé roky a vytvořil z něj úspěšnou sérii Schody. Postava Sophie je v nynějším Schodišti vášnivou zastánkyní Petersonovy neviny a významně určuje úhel pohledu, který dokumentaristé k případu zaujímají.

Právě role filmařů v celé táhlé a veřejně sledované kauze je významným tématem, které nyní režisér Antonio Campos zkoumá. Ukazuje, jak těžké muselo být trávit dlouhý čas s obžalovaným spisovatelem (nepochybně inteligentním člověkem s osobním kouzlem) a jeho rodinou, a zároveň se snažit o udržení odstupu a nezaujatosti. Můžeme jen s napětím čekat, s jakým závěrem a hodnocením Petersonova případu nás zanechají tvůrci současného zpracování.