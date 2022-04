Anděly dostali Farna a Stypka, do Síně slávy vstoupil Jaroslav Uhlíř

Večer odstartovalo vystoupení kapely Mirai, nominované na skupinu roku. Zní písnička Vedle tebe usínám. Kapela si převzala cenu v kategorii Skupina roku. „Mám vždycky pocit, že ceny jsou nějaká haluz a že si je nezasloužíme. Myslíme, že se na desce ocitl u náš kámoš David Stypka, kterému tohohle anděla posíláme,“ řekl frontman Mirai Navrátil.

Sólovou interpretkou se stala Ewa Farna za album Umami. „Děkuju všem, mám hroznou radost a moc si toho vážím,“ prohlásila.

V kategorii Jazz uspěla Nikol Bóková za album Prometheus. „Když jsem byla nominovaná za desku Inner Place, zavolal mi táta, že jsem nominovaná na nějakého Lva. Byl to Anděl, ale on se moc v cenách nevyznal... Tátovi patří můj největší dík,“ řekla Bóková.

Pro Anděla za nejlepší folkové album přišly děti Vladimíra Mišíka za album Noční obraz.

V kategorii Rock uspěla skupina Sněť za album Mokvání v okovech. „Jak vidíte, v muzice je možný všechno, i to, že vyhrajeme my. Jsme překvapení, že i death metalová kapela může vyhrát takovou cenu. Děkujeme sami sobě,“ zaznělo z úst vítězné kapely. Cenu si ale odmítla převzít kvůli organizaci OSA, s níž mají podle svých slov velký problém.

Sólovým interpretem roku se stal David Stypka. Cenu si přišla převzít jeho partnerka Kateřina Březinová. „David odešel dřív než stačil dokončit album Dýchej a jsem velmi pyšná na všechny, kteří se podíleli na jeho dokončení,“ řekla. Natočil i nejlepší skladbu roku – Farmářům. Cenu přebrali členové kapely Bandjeez a zpěvačka Kateřina Marie Tichá. Deska Dýchej se stala i albem roku.

Do síně slávy akademici uvedli skladatele a zpěváka Jaroslava Uhlíře, autora hitů jako Holubí dům nebo Severní vítr, hudby k mnoha filmům a dětských písniček, které skládal společně se Zdeňkem Svěrákem.

Videoklipem roku se stal snímek Bylo nebylo zpěvačky Annet X. Natočil ho režisér Jaroslav Moravec. Objevem se stala Annabell. „Fakt upřímně jsem to nečekala, děkuju všem, kteří se mnou pracovali, mému příteli,“ prohlásila v děkovné řeči.

Pro Anděla v kategorii Rap si přišel Smack, halasně poděkoval a uznale prohlásil, že konečně mají Andělé úroveň. „A díky moc všem, kdo poslouchá moje album,“ dodal.

Vítězkou kategorie Alternativa a elektronika se stala Amelie Siba a nejlepší slovenské album nahrála kapela Lash & Grey pod názvem Blossoms Of Your World. „V Praze jsme hudebně dospívali, takže si téhle ceny o to víc vážíme. A jsme rádi, že Andělé na slovenské nahrávky myslí,“ poděkovala oceněná dvojice.

Anděla za nejlepší klasické album si odnes Ivo Kahánek za nahrávku kompletních klavírních skladeb Antonína Dvořáka. Cenu symbolicky poslal za svým nedávno zemřelým kamarádem, hudebníkem Václavem Máchou.