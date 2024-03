Naše penisy a varlata stárnou, ale nevadí, zvolala nad Andělem kapela J.A.R.

„Je to 33. ročník, proto jsme ho situovali na Velikonoce, navzdory tomu, že kapela J.A.R. tvrdí, že Jezus Kristus Neexistus,“ prohlásil na úvod Honza Dědek.

Nejlepším sólovým interpretem se stal David Koller. „Je to prý potřetí, co dostávám tuhle sošku. Děkuju mockrát, je to velká čest. Chci poděkovat všem, kteří mi pomáhají s písničkami, a taky rodině,“ reagoval na Anděla oceněný.

V kategorii Folk získala cenu zpěvačka Marie Puttnerová. „Děkuju všem našim spřízněným duším,“ řekla zpěvačka.

Sólovout interpretkou roku se stala Pam Rabbit. „Ježišmarjá, moc děkuju. Nic jsem si nepřipravila, tak to musím dát freestylem. Děkuju celému svýmu týmu a všem.“

Cenu v kategorii Coca-Cola cena fanoušků si odnesl zpěvák Marcell. Poděkoval své ženě Lindě a producentovi Fiedlerskimu.

Anděla v žánrovém oddělení Klasika převzalo těleso Martinů Voices za album Britten, oceněnou kapelou je skupina J.A.R. „Naše varlata i penisy stárnou, ale nám to nevadí a stále zůstáváme mladí,“ zvolal oceněný Ota Klempíř.

Cenu za nejlepší počin v žánru elektronické muziky získala Anna Vaverková.

Novou kategorii Společný projekt ovládla dvojice Calin a Viktor Sheen za album Roadtrip.

Rockového Anděla převzala thrash metalová kapela Exorcizphobia. „Tohle pozlátko pro nás úplně není, jsme tady asi trochu navíc, ale každopádně dík,“ znělo v děkové řeči.

Nejlepší skladbu podle mínění akademie populární hudby nazpívala Anna K. Jde o titulní píseň alba Údolí včel. Zpěvačka poděkovala svému partnerovi a autorovi písně Tomáši Varteckému.

Sošku za nejlepší slovenské album si odnesla kapela HEX za desku Kde je tu láska. Zpěvák skupiy v děkovné řeči připomněl blížící se druhé kolo slovenských prezidentských voleb.

Pořadatelé již tradičně vybírali vystupující z řad letošních nominovaných. Zástupce tak v andělském line-upu mají kategorie Album, Skladba, Skupina, Sólová interpretka, Objev i Společný projekt.

„Dává nám smysl představit v rámci předávání tvorbu zejména těch, kterých se daný ročník týká nejvíce. A těmi jsou samotní nominovaní, o kterých rozhodla Česká hudební akademie,“ vysvětluje producentka Cen Anděl Lucie Hájková a dodává: „Máme radost, že díky velkému a modernímu prostoru O2 universa můžeme opět dbát také na vizuální pojetí jednotlivých vystoupení, která podporují atraktivitu a výjimečnost večera.“

O vizuální řešení Andělů a stage design se i letos stará Matyáš Vorda. „Při tvorbě vizuální identity jsme se inspirovali především prostorem, ve kterém se tentokrát Ceny Anděl budou konat. O2 universum a jeho ikonická kulatá světla tvarem připomínající létající talíře jsme analogicky spojili s tematikou vesmíru,“ prozradil o podobě ceremoniálu.

„V rámci slavnostního večera chystáme jednu velkou stage pro živá hudební vystoupení, pro moderace a samotná předávání Andělů bude sloužit menší podium zasazené přímo mezi diváky,“ dodal Matyáš Vorda.