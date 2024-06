Film na víkend: Linda chce kuře. Potrhlá, ale nikoli povrchní komedie o tom, co by rodič pro dítě neudělal

„Zvolený snímek překvapil, okouzlil a pobavil všechny členy poroty. Charakterizuje ho výjimečný scénář s neočekávanými dějovými zvraty, ostře vykreslené postavy, skvělý humor a originální a velmi dobře fungující výtvarná stránka. Herecké výkony jsou prvotřídní, plné energie a vtipu,“ zdůvodnila porota Anifilmu svou volbu, kterou mohla koneckonců opřít i o dřívější úspěchy snímku.

Linda už vyhrála mimo jiné na proslulé přehlídce v Annecy a má i francouzské výroční ceny César a Lumiere.

Linda, postrach ulice

O co v téhle potrhlé, ale nikoli povrchní komedii jde? Titulní hrdinka, osmiletá Linda, chce kuře – přesněji řečeno kuře na paprikách. A může si být jistá, že maminka jménem Paulette její přání vyplní, protože si tím potřebuje napravit špatné svědomí.

Při předchozí vzrušené výměně názorů totiž Paulette vlepila Lindě facku. A posléze ještě zjistila, že celá situace vznikla jejím omylem. To už se rodičům někdy stává. Takže kuře na paprikách – jídlo se speciálním kouzlem, protože si na ně Linda vzpomíná jako na mistrovský kulinářský kousek svého dávno zemřelého tatínka.

Paulette sice na vaření moc není, tohle by však mohla zvládnout, když bude mít hlavní ingredienci. To se však ukáže jako prakticky neřešitelný problém – jsme totiž ve Francii a veškeré obchody jsou, samozřejmě, zavřené kvůli stávce.

Paulette je však rozhodnutá přání své dcery splnit za každou cenu, i kdyby kvůli tomu měla přestoupit zákon, což se nakonec také stane. Získané kuře (možná spíš už slepice) je ovšem živé, a do podoby pokrmu má tím pádem poměrně daleko.

Linda je každopádně nadšená a cestou do panelákového bytu se nemůže dočkat, až kuřeti zakroutí krkem. Paulette vidí situaci realističtěji a pokouší se mimo jiné získat pomoc či radu od své sestry Astrid, ta ovšem coby lektorka jógy s násilím na kuřeti zásadně nesouhlasí. (Z účasti na příběhu se nicméně nevyvlékne a zdaleka to nekončí tím, že musí rozpustit svůj kurz a loučit se s účastníky nasupeným „namasté“.)

Kuře pro Lindu Francie/Itálie 2023 Režie a scénář: Sébastien Laudenbach, Chiara Malta

Střih: Catherine Aladenise

Hudba: Clément Ducol

Hrají v původním znění: Clotilde Hesmeová, Laetitia Doschová, Claudine Acsová, Estéban, Patrick Pineau Uvádí streamovací platforma Max

Mezitím do hry vstupují také Lindini kamarádi ze sídlištní party, kteří se rozhodnou vyplnit Lindino přání vlastními prostředky, samozřejmě s efektními dopady.

A to jsme pořád ještě vlastně teprve na začátku divokého sledu událostí, který vede mimo jiné k zásahu policejních těžkooděnců a také k tomu, že si Paulette i její sestra najdou docela perspektivní partnery.

A Linda se dočká svého kuřete na paprikách: to předesíláme zejména pro útlocitnější povahy, které by snad čekaly nějaký veganský happy end celého příběhu. „Je to film s dítětem a zvířetem. Ale protentokrát se zvíře tomu dítěti nestane nejlepším přítelem,“ poznamenávají ke svému dílu věcně tvůrci.

Rozverná hra barev

Snímek Kuře pro Lindu nejenže skýtá zábavu a jisté poučení dětem i dospělým, ale jde také vlastně o několik filmů v jednom. Zpočátku se rozvíjí jako úsměvný rodinný příběh, postupně se z něj ale stane nevázaná groteska protkaná poetickými i bláznivými pasážemi, v nichž se mohou snadno z melounů stát kopací míče (a nikdo se kvůli tomu nezlobí).

Svébytný charakter dodává filmu radikální přístup k barevnému ztvárnění – každá z postav je provedena v jediné barvě, se kterou si plně vystačí a díky níž také třeba rozpoznáme danou postavu i zdálky nebo v davu. Výsledný svět je rozverně pestrobarevný a plný individualit – ať jde o Lindu, Paulette, kočku, nebo kuře.

Svérázná sonda do vztahu matky a dcery – protože o ten jde ve filmu samozřejmě nejvíc – naplno využívá možnosti, které má právě a jen animovaný film.

„Animace je specifická tím, že na plátně není žádná skutečná osoba, jen linie, barvy a rytmus. Animace nelže, protože si udržuje odstup od reality. V tomto prostoru, v tomto odstupu si může každý divák najít své vlastní místo,“ podávají tvůrci sofistikované vysvětlení toho, proč je jejich film tak podmanivý, zábavný a v mnohém pravdivý.