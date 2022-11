V Národním divadle režíruje Schnitzlerův Rej. Zažíváme nové vlny antisemitismu, říká francouzský režisér

Lidovky.cz: Jak vznikla vaše spolupráce s Národním divadlem?

To byla iniciativa dramaturgyně Marty Ljubkové, která přijela na festival do Rennes a viděla mou práci. Šlo jí o mezinárodní spolupráci a nabídla mi, abych zde režíroval. Tato domluva platila, i když se změnilo vedení činohry. Noví šéfové Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský projekt převzali, a tak jsem tady.

Lidovky.cz: Proč jste se rozhodl inscenovat Schnitzlerův Rej?

To byl můj návrh, ale zvažovaly se i jiné možnosti. Plánovali jsme to v době prvního lockdownu, čili asi před dvěma lety.Ve Francii to bylo striktní, prakticky nebylo možné vycházet a všechno bylo zavřené. Přemýšlel jsem, co bude, až to skončí, co budou chtít lidé slyšet. Znovu jsem si přečetl Rej a potvrdil jsem si, že je to mimořádně zajímavá hra, která zkoumá lidské vztahy a nejenom to, přesně analyzuje kapitalismus a třídní nerovnost. Ukazuje společnost, v níž hlavní roli hrají peníze a obchod a ty proměňují i sexuální vztahy. Tady není místo pro lásku, jen pro obchod. Je boj o moc mezi ženami a muži v době, kdy vládli muži.