V Mortensenově westernu hraje i Aragornův meč Andúril. Filmu dominuje Kriepsová

Aragornův představitel Viggo Mortensen totiž rekvizitou z filmů Petera Jacksona vybavil postavu ideálního rytíře, o němž jako malá snívala hrdinka jeho romantického westernového příběhu z poloviny devatenáctého století.

Až na konec světa USA, VB, Mexiko 2023 Režie: Viggo Mortensen Hrají: Viggo Mortensen, Vicky Kriepsová, Garret Dillahunt, Danny Huston, W. Earl Brown. Premiéra 4. července 2024

Důvod rytířského zjevení je ten, že Vivienne sice vyrůstala v Americe, je však dcerou francouzských rodičů, kteří se hrdě hlásili ke svým kořenům a seznamovali ji s osudem Johanky z Arku. Už v pokročilé dospělosti se pak Vivienne seznámí s mužem jménem Olsen, a sen o rytíři znovu přijde ke slovu. Jak hrdinovo jméno napovídá, je to pro změnu původně Dán. Je sice zhruba ve věku jejího otce (o něhož Vivienne v dětství za pochmurných okolností přišla), ale to Vivienne nevadí. Zručný tesař, někdejší voják a milý podivín je jí sympatičtější než mladší muži, kteří se o ni ucházejí, ať už je to zjemnělý intelektuál, který ji nudí při luxusní večeři, nebo hrubián s jediným zjevným cílem.

Láska a válka

Romance Vivienne s Olsenem se vyvine ve společné bydlení v původně dost příšerném stavení ve vyprahlé pustině, které se ovšem postupně proměňuje ve znatelně příjemnější a kvetoucí místo (čemuž divák může, a nemusí úplně uvěřit). Jenomže vypukne občanská válka.

Kalifornie, kde se děj odehrává, patří ke státům severské Unie, a vyzývá své obyvatele ke vstupu do armády. V místě, kde Olsen a Vivienne žijí, se nikdo do boje nehrne. Ale Olsen, navzdory svému věku a vztahu s Vivienne, cítí povinnost postavit se za správnou věc, tedy především za zrušení otroctví.

Jeho rozhodnutí je podpořeno skutečností, že na něm Vivienne tak jako tak nechce být závislá a našla si práci za pultem v místním saloonu. Uražená Vivienne ovšem zase až takto nezávislá být nechtěla a odmítne „cenu útěchy“; nabízený sňatek...



Tento zvrat má dalekosáhlé důsledky, z nichž část je prozrazena hned na samém začátku filmu. Úvod se totiž odehrává poté, co se Olsen z války už vrátil (stále čestný, vlídný a citlivý) a nosí šerifskou hvězdu. Začátek vyprávění ho zastihuje ve chvíli, kdy pohřbívá svou ženu a sám se stará o malého chlapce.

A je zdrceným svědkem justiční vraždy, kterou zosnovalo zkorumpované vedení městečka ve spolupráci s místním boháčem, jehož zločinný syn Weston (pravý pachatel souzeného zločinu) byl právě oním hrubiánem, který měl kdysi zálusk na Vivienne. Ztrestat Westona je následně hlavním cílem Olsonova dalšího snažení a cesty „až na konec světa“, tedy ke břehům Pacifiku.

O čem sní silné ženy a stárnoucí muži

Stejně jako v případě svého režijního debutu Ještě máme čas z roku 2020 se Viggo Mortensen i tentokrát hlásí k podnětu ve vlastní rodině. V případě filmu Až na konec světa prý Mortensena inspirovalo vyprávění jeho matky o tom, jak vyrůstala v blízkosti javorových lesů na severovýchodě Spojených států (pochopitelně ale ne v době americké občanské války, kdy se snímek odehrává).

Tento motiv se promítl do výrazné postavy sebevědomé a soběstačné Vivienne, která v podání lucemburské herečky Vicky Kriepsové filmu právem dominuje. V rámci kouzlení s časovými rovinami se do jejích aktuálních osudů příležitostně promítají vzpomínky na dětství a zmiňované sny o rytíři v zářivé zbroji (v níž je pochopitelně ukryt Olsen). Nevysnila si však zachránce, ale muže, který by byl vlídný a podobně silný jako ona. A tento sen se jí (byť s hořkou příchutí) plní.

Celý film je nicméně přece ještě více romantickým snem stárnoucího muže o své relevanci – hrdina Olsen je i bez bájné přilby a meče bytost, jejíž síly se nikdy neunaví a vždy bude mít co nabídnout. Prostředky westernu k vyjádření takové touhy slouží takřka ideálně.

Mladý zloduch Weston (Solly McLeod) už nemůže být padoušštější (mimo jiné je to samozřejmě podporovatel jižanské Konfederace), starosta města podlejší a Olsen ušlechtilejší. K účinku westernové podívané přispívá i několik nekompromisně drastických výjevů nebo podařená scéna jezdecké přestřelky uprostřed lesa. Tím, co dává snímku Až na konec světa šanci nebýt zapomenut, je však právě to, co jej z mantinelů žánru přece jen vymaňuje a čeho mohlo být snad i víc: nikoli nutně výjevů s rytířem, ale věrohodné ženské perspektivy.