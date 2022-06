Kantáty, breakdance, VR brýle i sazenice. V Lipsku se poprvé od covidu konaly tradiční Bachovy slavnosti

A koncerty kantát v podání dvaceti sborů od Paraguaye přes Nizozemsko či Lotyšsko až po Japonsko, které se specializují na hudbu Bacha. Letošní slavnosti ukázaly, jak globální, aktivní i kreativní je komunita interpretů a příznivců hudby tohoto génia.

We Are Family

Zástupci rozvětveného talentovaného rodu Bachů se kdysi jednou za rok scházeli na vybraném místě a muzicírovali. Na tuto tradici chtěl Bachův archiv navázat a vedle proslulých interpretů zapojit do festivalu padesát mezinárodních souborů se zaměřením na uvádění Bacha. Originální vizi slavností stát se největší rodinnou sešlostí bachovské komunity na světě nicméně zhatila či spíše oddálila pandemie koronaviru. Festival se mohl v tradiční formě a rozsahu uskutečnit teprve letos, poprvé od roku 2019. Přesto nemohli do Lipska z různých důvodů přijet všichni, proto pořadatelé projekt „We Are Family“ rozdělili a budou v něm pokračovat v roce 2024.

Pestrý jedenáctidenní maraton více než 150 akcí byl opět plný zvučných jmen i nových objevů. Se svými ansámbly sklízeli ovace například Sir John Eliot Gardiner, Christophe Rousset, Ton Koopman, Václav Luks či Hans-Christoph Rademann. Virtuozitou okouzlili publikum Sir András Schiff, letošní laureát Bachovy medaile města Lipska, i kanadská klavíristka Angela Hewitt. Oba se bravurně zhostili jubilanta. Každý jednoho cyklu Dobře temperovaného klavíru, který Bach složil před 300 lety.

Publikum lákaly kostely, sály Gewandhausu, auly univerzitního kostela St. Pauli či například Stará burza, kde vystoupilo výtečné kvarteto Le Jonc Fleuri, jejž tvoří mladí umělci z Tchajwanu, Japonska a Francie. Skvělá atmosféra vládla i na BachStage na náměstí před radnicí, kde své umění předvedl nejenom Daniil Trifonov, ale i čtyřnásobný mistr světa v breakdance Flying Steps či rock’n’rollová kapela Firebirds. Zde také zněla komorní verze Janových pašijí. Do Zámecké kaple ve Výmaru, která byla také působištěm Johanna Sebastiana Bacha a která padla za oběť požáru, se mohli zájemci podívat díky projektu virtuální reality Himmelsburg.

Úspěšný debut má za sebou nový, v pořadí osmnáctý kantor chlapeckého pěveckého sboru Thomanerchor, švýcarský dirigent Andreas Reize. Pět někdejších absolventů tohoto tělesa, jehož kořeny sahají do roku 1212, založilo před 30 lety dnes již slavný mužský vokální kvintet „amarcord“. Vystoupil na koncertě ukrajinského orchestru mladých symfoniků YSOU, který v roce 2016 dala dohromady známá ukrajinská dirigentka Oksana Lyniv. Zazněla mimo jiné i suita op. 2 od Mykoly Lysenka, kterou složil v roce 1860 během studia hudby v Lipsku. Původní verzi pro klavír přepracoval pro orchestr hudební knihovník Glynn Davies z Austrálie.

Nové edice i 129 tisíc stromů

Bach-Archiv Leipzig ve spolupráci s nakladatelstvím Breitkopf & Härtel prezentoval nový, rozšířený a v pořadí již třetí katalog souhrnného díla BWV, na kterém badatelé a editoři pracovali dvanáct let.

V programové nabídce slavností nechyběly letos ani oblíbené výlety na autentická místa spjatá s Bachem, jakými jsou například Arnstadt, Freiberg, Halle (Saale), Pölsfeld nebo Störmthal. V této vesnici Johann Sebastian pouhý měsíc po nástupu do Lipska v roce 1723 testoval nové varhany a složil pro ně i kantátu. Královský nástroj se zachoval dodnes, na rozdíl od původní krajiny, kterou později zdevastovala těžba hnědého uhlí. Bachův archiv si proto předsevzal rekultivovat část bývalé uhelné pánve na západním břehu umělého jezera Störmthaler See a vysadit Les pro Bacha, celkem 29 tisíc hektarů. Intendant festivalu profesor Michael Maul, který zrovna vydal novou bohatě ilustrovanou biografii Johanna Sebastiana Bacha, se proto s dalšími účastníky festivalu vydal mezi koncerty vysadit další nové stromky a vyměnil housle za rýč. Sazenice v papírové ruličce dostávali po koncertech místo obvykle čerstvě řezaných květin i umělci.

Les pro Bacha je budoucnost stejně jako příští ročník s mottem Bach for Future. Oslaví 300 let od nástupu skladatele a varhaníka na post lipského kantora, jejž zastával 27 let až do své smrti. A již ve svém prvním pracovním roce vytvořil díla, která předběhla svou dobu.