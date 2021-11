Balada o poĺnych vtakov nebo Atlantída. Připomeňte si Mekyho Žbirku jeho největšími hity

Čo bolí, to prebolí

„Co bolí, to přebolí,

co neznáš, už znáš,

přijdeš k poušti po moři,

tam čekám tě zas.“

Biely kvet



“Biely kvet, darujem ti biely kvet,

Biely kvet, posledný je viac ich niet, niet.

Biely kvet, dlhá ryha smútnu v ňom

Studený biely kvet ti dávam navždy s úsmevom.“

Balada o poĺnych vtakov

„Nad tulákmi držia stráž

Niet tam víťazov.

Tak leť aj keď nevyhráš,

Nad zemskou príťažou.“

V slepých uličkách

„No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo leť.

No tak požičaj mi nádej, dvakrát ti ju vrátim späť.“

Prvá

„Ja nechcem aby tvoje srdce stíchlo,

Aj tak sa stane čo sa má stať veď život plynie rýchlo.

Tak nech ten život trvá a moja dlaň nedá zbohom tvojej dlani,

Ty si moja prvá, čo dala si mi svetlo ako ráno na svitaní.“

Dievča

„Dievča, na lásku nie je čas,

Ja viem, že prídem zas.

Čo potom dodám tým trápnym dňom,

Keď poznáš, kto vážne som.“

Někdy stačí dát jen dech (znělka Ordinace v Růžové zahradě)

„Za stínem světlo najdeš.

Vždyť všechno má svůj čas.

A překvapí tě právě,

Když už nečekáš,

Že může být i v nás.“



22 dní

„Už len 22 dní,

A tak nezabudni,

že sa kráti ten bezcitný čas,

čo si nevšíma nás, naše sny.“



Atlantída

„Len more cez brány čiasm,

Ženie na brehy stĺpy vĺn,

More cez brány čias von vynáša stĺpy vĺn.“

Nespalme to krásné v nás

„Dva malíčky v tme,

Platím výkupné,

čas ti skrášlil tvár,

Mne tichšie krídla dal.

Tak skús, nespáľme

To krásne v nás.“



Mám rád

„Ja viem,

V sebe nosím ten gén.

Žiadne krízy, môj brat,

Take it easy, all right.“