Baldwinův výstřel nebyla první nehoda. Nezkušená zbrojířka nevěděla, jestli je na filmová natáčení připravená

Během přípravy natáčení dramatické scény v prostorách dřevěného kostela namířil herec Alec Baldwin revolver na kameru. Když zmáčkl spoušť, místo neškodného záblesku z hlavně vyletěla kulka, jež smrtelně trefila do hrudi kameramanku Halynu Hutchinsovou a vážně zranila režiséra filmu Daniela Souzu, který stál těsně za ní.



K výstřelu navíc nedošlo při „ostrém“ natáčení, ale ve chvíli, kdy Baldwin vyndal pistoli značky Colt z pouzdra a štábu ukazoval, jak si danou scénu představuje. Podle webu TMZ byl revolver mimo natáčení používán k rekreačním účelům a nabíjen ostrými náboji. Je tedy pravděpodobné, že v něm kvůli nedbalosti jeden zůstal.



Jako zbrojířka působila ve štábu 24letá Hannah Gutierrez-Reedová. Podle svědků přímo z natáčení The Rust působila nezodpovědně a nezkušeně.



Není to poprvé, co se dívka dopustila vážného přešlapu. Web The Daily Beast přišel s informací, že Gutierrez-Reedová jednou dala jedenáctileté herečce pistoli, aniž by předtím ozkoušela, jestli je vůbec bezpečné se zbraní zacházet. To se stalo při natáčení jiného westernu, filmu The Old Way s Nicholasem Cagem v hlavní roli. „Nebyla vůbec opatrná, se zbraněmi občas mávala ve vzduchu,“ sdělil webu jeden ze zdrojů. Mimochodem, western The Old Way byl její debut v roli filmové zbrojířky.



V podcastovém rozhovoru k The Old Way se Gutierrez-Reedová rozhovořila i o tom, že si nevěřila: „Nebyla jsem si jistá, jestli tu práci vezmu, protože jsem si nepřišla připravená. Když jsme točili, všechno šlo jako po másle.“ Přiznala, že když do zbraně „ládovala“ slepé náboje, nevěděla, jak to má dělat. Pomohl jí její otec, známý hollywoodský zbrojíř Thell Reed (Tombstone, Tenkrát v Hollywoodu).

Zbrojířka Hannah Gutierrez-Reedová.

Podle policejního zápisu Gutierrez-Reedová na natáčení kostelní scény v Rust připravila tři zbraně a položila je na vozík na okraji natáčecí lokace. První asistent režiséra Dave Halls jednu ze zbraní popadl a donesl ji Baldwinovi. Netušil, že zrovna tato má v komoře minimálně jeden ostrý náboj.



Někteří pak místo expertky viní právě asistenta režiséra. Zbraň nepřekontroloval a štábu ohlásil, že je připravená k použití v následující scéně. Učinil tak zvoláním „cold gun“ (studená zbraň) označujícím ve filmařském žargonu střelnou zbraň schopnou střílet pouze naprázdno. Podle ostatních členů štábu bylo jeho povinností se o tom nejdříve přesvědčit.

Podle již zmíněného webu The Daily Beast došlo před fatální střelbou ještě k několika incidentům. Nejméně třikrát se na natáčení střílelo omylem. Dvakrát za sebou ze zbraně vypálil i Baldwinův dublér, jenž se domníval, že zbraň není nabitá. Ani v jednom případě nebyl nikdo zraněn a filmaři incidentům nepřikládal žádnou důležitost. „Správně mělo následovat vyšetřování, jak se to stalo,“ přiznal nyní jeden z členů štábu. „Spěchali. Šlo jim jen o čas,“ dodal.

K fatální Baldwinově střelbě navíc došlo jen několik málo hodin poté, co z natáčení na protest odešlo šest členů štábu. Stěžovali si u produkce na špatné podmínky, pracování přesčasů a mizerné peníze. Vzhledem k tomu, že jedním z odchozích byl i kameraman, film se ten den natáčel výjimečně jen na jednu kameru - tu, s níž operovala zastřelená Hutchinsová.

Natáčení filmu bylo pozastaveno do doby, než policie celou událost prošetří. Detektivové jako důkazní materiál odvezli revolver, vystřelenou nábojnici a Baldwinův kostým od krve. Podle informací médií všichni zúčastnění při vyšetřování spolupracují. Hannah Gutierrez-Reedová si smazala všechny účty na sociálních sítích.