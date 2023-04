Balet francouzského střihu. Prokofjevova Popelka v Národním má šmrnc i charisma

Francouzský choreograf narozený v roce 1969 odkrývá ve svých dílech významotvorné vrstvy jak dramatických, tak pohádkových předloh. Zasazuje je do funkčního, minimalisticky laděného jevištního návrhu, v němž vynikají extravagantní kostýmy a příběh ožívá prostřednictvím tance. Je tomu tak i v baletu Popelka s hudbou Sergeje Prokofjeva, jehož světová premiéra se odehrála v roce 1945 v Sovětském svazu.

Pohádkové převyprávění o skromné dívce sužované zlou macechou a jejími dvěma dcerami dle předlohy bratří Grimmů ovšem Maillot v roce 1999 zbavil nasládlého nánosu a charaktery podbarvil psychologickou drobnokresbou. Nic tu není jen černobílé a v tom tkví účinnost a vynikají intelektuální dozvuky Maillotovy Popelky, která připoutává pozornost a okysličuje smysly.

Zlatá chodidla

Řekla bych, že Maillot přistoupil ke známé pohádce jako k nejčistšímu a nejjednoduššímu výrazu nevědomých procesů, které C. G. Jung zabývající se analytickou psychologií označil za archetypy. Choreograf zdůraznil synergii mužského a ženského elementu v lidské psýché, s nezkrotností a kuráží zachytil i povahy postav, které v baletu věrohodně ožívají často v nelichotivém, sarkastickém vyobrazení. To vše lze spatřovat v Maillotově verzi, jejíž sofistikovanost je smělou a lákavou výzvou nejen pro dospělého, ale především dětského diváka.

SERGEJ PROKOFJEV: POPELKA Choreografie: J.-Ch. Maillot Scéna: Ernest Pignon-Ernest Kostýmy: Jérôme Kaplan Dirigent: Jaroslav Kyzlink Národní divadlo, premiéra 23. 3.

Balet zaujme od samého počátku čistými liniemi pojízdných panelů, které vypadají jako nepopsané bílé archy papírů, různě „pomačkané“, na něž se propisuje příběh, jenž si diváka rychle získá.

S prvními tóny Prokofjevovy hudební předlohy sledujeme sedící Popelku, drží v rukou bílé šaty zesnulé matky, na níž vzpomíná. Aya Okumura roli obdařuje velkým vnitřním zaujetím, famózní technikou a jemnou mimikou. Působí křehce, zranitelně, jako by se neustále vznášela nad zemí nejen ve svých představách, ale rovněž v reálu.

Postupně na povrch prosakuje její síla, odhodlání postavit se panovačné maceše a jejím poťouchlým dcerám. Jako jediná ze sólistek netančí na špičkách, je totiž důležité, aby vynikla její jinakost a chodidla, která těsně před plesem ponoří do zlatého poprašku. Princ svou vyvolenou hledá podle drobné nohy, ne střevíčku, když Popelčino pozlacené chodidlo zaujme mladíka při vstupu na ples. Noha je pro marnivého dandyho nepostradatelný erotický element, proto se nedívá návštěvnicím bálu do tváře, ale neohrabaně se jim snaží dostat se svými kumpány pod sukně.

Princ je vůbec tak trochu nevycválanec, fetišista, znuděný a ztracený v přebytku a luxusu. Na taneční parket se sklouzne po schodech a nic mu není svaté. Jeho doprovod je rovněž nepřehlédnutelný – pánské kvarteto v podání Giacoma De Leidiho, Erivana Garioliho, Samiho Gossarta a Ludovica Tambary je pevně a trefně usazeno v humorných skečích, o něž tu není nouze. Jonáš Dolník a Mathias Deneux si pak s chutí užívají role roztomile ztřeštěných organizátorů zábavy.

Hravost, fanfarónství, zamilovanost, něha, radost, smutek, pýcha, sebestřednost a láskyplnost se mísí a vytvářejí mnohdy v nadsázce uvěřitelně lidské společenstvo. Povahové rysy odrážejí nakonec i ošacení moderního, výjimečného střihu. Popelka si vystačí s jednoduše splývavými šaty a staženými vlasy, zato macecha s dcerami mají zafačované hlavy, aby si posléze nasadily paruky s výstředními účesy.

Jsou v trikotech, se zvýrazněným korzetem, v baletních špičkách a na ples si chystají róby, které vystihují jejich povahové (ne)kvality. Zvláště podařený je kostým macechy ve fialové barvě, s obručí, která sukni dává tvar ocasu škorpiona.

Macecha svádí i prince

Nikola Márová mistrovsky vládne jak technikou, tak se sžívá ve výrazu s temnými stránkami nesnášenlivé a falešné ženy, která musí být za každou cenu středem pozornosti a bez rozpaků svádí i samotného prince. Jeho rozevlátý charakter bravurně vystihuje Matěj Šust, jako by mu role byla šitá na míru. Velká plocha patří také Popelčině matce, která se převtěluje do víly, rozverné a rozpustilé, jež nezkazí žádnou legraci. Romina Contreras ji tančí s lehkostí, ve zlaté kratičké baleríně, celá posypaná blyštivými flitry. Je to ona, kdo dění zásadně ovládá, dodává Popelce odvahy a ve finále dovádí manžela ke smíření s její smrtí.

V baletu se kumuluje silná energie, kterou vyživuje jak choreografie, tak vizuálně ostré zarámování v tónech modrošedé, fialové, červené, bílé a černé. Maillot je nesmírně vynalézavý, sbory a sóla obsahují originální nápady, v nichž je klasická taneční technika základem, který letmo proniká do variací logicky korespondujících s tokem vyprávění.

Zvláštní kouzlo vyzařují duety prince a Popelky – každým pohybem propojeným s herectvím něco sdělují, jejich dialogy, byť beze slov, jsou vypovídající a přirozeně plynou v prostoru a čase. Díky nekonvenčnímu zpracování a inscenačnímu týmu pohádkový příběh o zprvu zkroušené dívce nabývá na aktuálnosti. Popelka Jeana-Christopha Maillota je baletem moderního střihu s francouzským šarmem navrch.