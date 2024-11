Zemřela Barbara Taylorová Bradfordová. Její knihy oslovily miliony čtenářů

Ve věku 91 let zemřela Barbara Taylorová Bradfordová. Úspěšná britská spisovatelka za svůj život napsala čtyřicet novel zasazených do Británie přelomu 19. a 20. století. Bradfordová je mimo jiné autorkou bestselleru Woman of Substance (Zámožná žena), které se po světě prodalo přes třicet milionů výtisků.