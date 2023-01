Založil a vede Český pěvecký institut. Chodí za mnou i renomovaní zpěváci, říká barytonista Vladimír Chmelo

Lidovky.cz: Jak se vám podařilo získat v Metropolitní opeře několikaleté angažmá?

Začalo to konkurzem v Innsbrucku, kde mě tehdejší šéfka, německá mezzosopranistka Brigitte Fassbaenderová, nabídla roli Macbetha. Od roku 2000 začal jeden velký kolotoč – Hamburg, Bielefeld, Palermo, Janov, Tokio, Buenos Aires. Doma, jak jsem žertem říkal, jsem zpíval na dálnici D1: Praha, Brno, Bratislava. Do toho mě curyšská agentura poslala na konkurz do Janáčkovy opery Z mrtvého domu.

Výsledkem byla výrazná role Malého vězně v úspěšné inscenaci Pierra Bouleze a Patrice Chéreaua, s níž jsem se přes evropská divadla dostal až do New Yorku. Když už jsem v MET dva měsíce zkoušel, řekl jsem si, že požádám o předzpívání na italský repertoár, se kterým jsem měl v Evropě úspěch. A ono to vyšlo.