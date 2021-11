Beethoven a Miles Davis jak je neznáte. DOX rozezní magické smyčky Bernharda Langa

Dílo Bernharda Langa lze bezpochyby označit za moderní současné umění. Kořeny jeho myšlení jsou skutečně bohaté: inspiračními vlivy jsou pro něj nejen evropská klasická hudba či avantgarda 20. století, ale také jazz, free jazz, rock, punk, techno, EDM, rap nebo elektronická a počítačová hudba.

V ostravském hudebním okruhu je považován Bernhard Lang za takřka domácího autora. Jeho skladby se od roku 2009 pravidelně objevují na festivalech Ostravské dny a NODO / New Opera Days Ostrava. V Ostravě působí Bernhard Lang také jako lektor Institutu Ostravské dny. S Ostravou je pak spjatá jedna z uvedených skladeb, Loops for Leoš, jež odkazuje na dílo Leoše Janáčka.



Koncert v DOXu zahájí Langova Monadologie XXXIV „Loops for Ludvik“ pro klavír a orchestr „Zdrojem materiálu mi byl Beethovenův Třetí klavírní koncert c moll, jehož původní tvar a rozvržení byly při přepisu do značné míry zachovány. Z Beethovenova čtyřhlasého zápisu jsem vytvořil mikrotonální dvanáctihlas, který na původních harmoniích leží jako takový závoj,“ popsal Lang.