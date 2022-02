Kenneth Branagh se narodil v severoirském Belfastu v roce 1960. O devět let později se jeho rodina odstěhovala do Anglie a jedním z hlavních důvodů byla exploze násilí, kterou Britové označují jako The Troubles a která nakonec trvala tři desítky let.

Vášnivé spory mezi probritskými unionisty a republikánskými zastánci odtržení Severního Irska – nebo také mezi protestanty a katolíky – přerostly ve vleklou pouliční válku, jejíž počátek spadá do léta roku 1969.