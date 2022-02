Tragikomedie Kdyby radši hořelo se odehrává během Velikonoc na české vesnici. Sleduje skupinku dobrovolných hasičů, kteří se rozhodnou vzít věci do svých rukou poté, co dodávka narazí při jarmarku do kašny a zraní u toho romského občana.

Lidovky.cz: Vy sám pocházíte z malé obce?

Původně jsem z Hradce Králové, ale včas jsem se přestěhoval do Třebechovic pod Orebem, kde žije asi pět a půl tisíc obyvatel. Tam jsem bydlel až do odjezdu na FAMU.