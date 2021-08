Betty byla elegantní travička, zatímco její dcera je křehká a depresivní, říká akrobatka z Letní Letné

Lidovky.cz: Slonem v pokoji jste se vrátili k prapodstatě nového cirkusu. Vyprávíte příběh, do něhož začleňujete akrobacii, pohyb, hudbu. Čím jste se inspirovali?

Milujeme film a staré časy. A chtěli jsme oboje dostat na jeviště, aby to byla živá produkce. A ta vlastně vznikla z melanže našich zážitků a emocí. Takže to byl trochu muzikál, současný cirkus, tradiční cirkus, kabaret, klauniády, tanec, divadlo.