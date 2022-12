Bílý lotos si s divákem pohrává, finále je ale impozantní a nemilosrdné

Nešťastná americká milionářka Tanya (Jennifer Coolidge) známá z první řady se tentokrát vydala na Sicílii, kde se pokouší nalézt štěstí se svým novým manželem Gregem, ale brzy zakotví v mezinárodní komunitě noblesních gayů, kteří jí odhalují skryté krásy sicilských paláců. Hluboká, úchvatná a tajuplná historie vyjádřená nadčasovými přírodními krásami i záplavou artefaktů v interiérech si nezadá s dobrodružstvími a úklady, které chystá přítomnost.

BÍLÝ LOTOS II USA 2022 Tvůrce: Mike White Uvádí HBO Max

Dalšími hosty v luxusním resortu Bílý lotos jsou nedávní spolubydlící z koleje a jejich partnerky – tady čekají na svou příležitost démoni rivality, podezřívavosti a žárlivosti. A plná zavazadla rodinných problémů si s sebou z Ameriky přivezla trojice dědeček, otec a syn, kteří se na Siciílii vydali hledat své kořeny.

O napětí se od počátku stará předem prozrazená informace, že v den odjezdu už někdo z hostů nebude mezi živými. A může to být vlastně kdokoli, protože nebezpečné hry se rozehrávají na mnoha frontách. Vstupují do nich samozřejmě také místní – kartami pořádně míchá zejména dvojice lehkých děvčat, která si hotel Bílý lotos velmi oblíbila. Netrvá dlouho a ukáže se, že zhýčkaní Američané obdaření kupní silou jsou v sicilském ráji vítanou a zcela bezbrannou kořistí.

Trochu podobně si Bílý lotos pohrává se svými diváky, které si dokáže povodit, jak se mu zlíbí, ale nikdy je přitom nezklame. Ani falešné stopy totiž nepředkládá samoúčelně a každá dílčí příhoda nebo rozhovor pošramocených hrdinů má své vlastní kouzlo a význam. Nejmoudřejší věty nakonec zazní z úst postavy, od níž by to čekal málokdo – a ani tehdy to není žádná křeč.

Svižný, jízlivý a zároveň vědoucný scénář se pojí s atraktivní výpravou a zejména s vynikajícím obsazením všech rolí, ať jde o Američany v čele s F. Murrayem Abrahamem v roli názorového „dinosaura“, nebo o italskou část osazenstva, kde kraluje Sabrina Impacciatore jako lesbická ředitelka resortu Valentina.

Finále je impozantní, bizarní, snad i nemilosrdné, ale zároveň přináší katarzi a nechybí v něm ani pochopení pro to, co je v postavě deformované svým společenským postavením a životním stylem lidského a dojemného. A tragikomedie vztahů mezi nešťastníky, kteří si vyrazili užít luxusu, bude pokračovat: třetí série právě dostala zelenou.