Bob a Bobek poprvé pronikli do filmu. Hlasy jim půjčí bratři Hádkovi

Matěj Hádek namluví Bobka, Kryštof Hádek půjčí hlas Bobovi. Přitom by se čekalo opačné obsazení podle rovnice, že starší z bratrů dostane roli králíka staršího a mladší roli mladšího. Rozhodla náhoda.

„Původně to tak bylo, ale pořád tomu něco chybělo, jednou jsme si tedy zkusili úlohy vyměnit a funguje to líp,“ prozradil Matěj Hádek. „Nechceme se přehnaně stylizovat, ještě se to trochu hledá,“ dodal.

Původním seriálem, který v osmi sériích měl jednadevadesát dílů, provázel Josef Dvořák, teď Bob i Bobek dostanou vlastní hlas. „Jednou jsem byl s Jirkou Lábusem v hospodě, kde po něm všichni chtěli, ať udělá Marge ze Simpsonových. Třeba se nám s králíky stane totéž,“ doufá Matěj Hádek.

Poslední díly večerníčku s hrdiny, kterým dal podobu Vladimír Jiránek, vznikl před dvaceti lety. Licenci vlastní BoBa Studio, které spolu s ČT stojí i za celovečerním projektem, jejž režíruje Ondřej Pecha, autor animací Boba a Boka coby maskotů hokejového šampionátu v roce 2015.

Na námětu a scénáři spolupracovali Pavel Tomeš a Zbyněk Vičár, producentem je Petr Horáček. Slibují film, který budou moci rodiče pustit svým dětem bez obav. „Možná v něm někdo najde Vetřelce od Ridleyho Scotta, ale v takové podobě, aby to děti unesly,“ smějí se.

Králíci vyměnili klobouk za maringotku v zahrádkářské osadě. „Ale protože chvíli neposedí, vyrazí do lesa po stopách záhadného Mrkvojeda, jenž ničí zahrádkářům úrodu,“ napovídají tvůrci, že vedle napětí a humoru přijdou ke slovu i jiná zvířata.

Protože ctí tradici legendy, odmítli variantu 3D. V klasické ruční dvojrozměrné animaci pracovalo na filmu pět let na dvacet animátorů, kteří prý občas potřebovali maséra.

Jistý posun přece jen nastal, figurky jsou stínované, při mluvení otevírají tlamičky, scenáristé obohatili jejich slovník a za aktuální označují i soumrak zahradních kolonií, jejž vedle Česka zažívá Německo či Holandsko.

Novinkou bude písnička, kterou si králíci zazpívají. „Ale jinak nadále platí, že Bob je rozvážnější, kdežto Bobek mívá bláznivější nápady. Bratři Hádkovi jim k tomu dodají emoci sourozenců,“ slibují tvůrci.