Bod varu z Varů je tu. Tragikomická mozaika lidských osudů provázaných úsilím doručit pokrm na stůl hosta

Po něm totiž vypadá talíř s pěkně naranžovaným jídlem docela jinak: zračí se v něm celá tragikomická mozaika lidských osudů provázaných úsilím doručit pokrm na stůl hosta.

S vtipem, ale bez legrace

Film na víkend od Marcela Kabáta.

Ať se film Bod varu uvede jakoukoli větou (třeba „šéfkuchaři Andymu směna v jeho restauraci ani nezačala, a už nestíhá“), z nějakého důvodu to vyvolává dojem, že bude legrace. Pravda je, že to rozhodně není nuda: snímek natočený v jednom záběru skvěle odsýpá a přesně graduje. A samozřejmě nabízí i odlehčené momenty, či spíše takové, v nichž nezbývá než se nad zlomyslností osudu nebo nesnesitelností některých lidí smát.

V podstatě je však příběh šéfkuchaře, na něhož je toho najednou už prostě moc, docela vážné drama. Hrdinovu profesi Bod varu nijak nebagatelizuje, naopak: naprosto přesvědčivě a v reálném čase předestírá celý komplikovaný proces chodu restaurace v exponovaném předvánočním čase.

Andyho náročná směna začíná exhibicí kontrolora od hygieny, který hnidopišsky, ale zároveň věcně pohřbívá dvě z pěti dosavadních hvězdiček podniku. Rozvedený čtyřicátník Andy by právě měl být na plaveckých závodech svého syna, místo toho však musí stavět do latě kuchyni plnou lidí, kteří jsou schopni tvořit výborný tým, ale bez vedení a dohledu selhávají. Andyho autoritě přitom nijak neprospívá, že působí vyčerpaně a sám se dopouští vážných chyb, které zvyšují stres a tlak na ostatní. Záda mu z posledních sil kryje jeho věrná zástupkyně Carly, ani ta však nevydrží všechno.

BOD VARU (Boiling Point, Velká Británie, 2021) Žánr: drama K vidění: v kinech Režie: Philip Barantini Scénář: Philip Barantini, James A. Cummings Kamera: Matthew Lewis Hrají: Stephen Graham, Vinette Robinson, Hannah Walters, Jason Flemyng, Ray Panthaki a další

A to jsme zatím jen v kuchyni: pak je tu ještě celá další parta číšníků a servírek, které šéfuje ambiciózní manažerka Beth. Ta naplnila restauraci rezervacemi do posledního místečka a zákazníci jsou pro ni v každém ohledu na prvním místě: třeba když si bez ohledu na vytříbenou nabídku v jídelním lístku chtějí objednat steak a hranolky. Není divu, že mezi kuchyní a „placem“ to pak dost skřípe a tlak opět narůstá...

Ke všemu je mezi hosty přítomen Andyho dobrý známý a někdejší zaměstnavatel, nyní televizní kuchařská hvězda Alastair Skye, a to ještě v doprovodu věhlasné food kritičky Sary Southworthové. A jak se v průběhu děje ukáže, není jejich návštěva zrovna nevinná.

Karlovarská světová premiéra

Zkrátka je to vlastně zázrak, že všechno na pohled funguje, tak jak má. Všeobecné vypětí však nemůže skončit jinak než průšvihem, to je vcelku jasné. V tom ohledu představuje kuchařský thriller režiséra Philipa Barantiniho naléhavé varování před přepínáním sil v jakémkoli oboru.

Hlavní úlohu vysíleného šéfkuchaře výborně ztvárnil Stephen Graham, známý například z filmu Guye Ritchieho Podfu(c)k (2000). Svou roli si natrénoval už dva roky předem, původně byl totiž Bod varu natočen jako krátký film a po jeho úspěchu vznikla nynější celovečerní verze. Ta měla světovou premiéru na loňském festivalu v Karlových Varech a vynikající představitelka Carly Vinette Robinsonová tam dostala za svůj výkon zvláštní uznání.

Po úspěšném uvedení Bodu varu ve Varech si diváci svým zájmem vymohli další a další promítání: film se stal součástí podzimní přehlídky Tady Vary 2021 a několikrát jej uvedla vybraná kina v Praze, Brně a v Hradci Králové. „Divácký zájem o Bod varu nás příjemně překvapil. Tisíce diváků, které získal během pár projekcí a s minimální kampaní, jsou v dnešní době skvělý výsledek. Ukázalo se, že gastronomie lidi zajímá a že film diváky baví. Rozhodli jsme se proto dát mu teď šanci v široké distribuci,“ vysvětluje ředitel distribuční společnosti Aerofilms Ivo Andrle.

Film rozhodně stojí i za opakované zhlédnutí: divák obeznámený s dějem může o to více obdivovat „bezešvou“ práci kameramana Matthewa Lewise i dokonalou souhru všech hereckých výkonů.