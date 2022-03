Bratři Ryvolové s Hoboes hráli pod zvláštním znamením svoboda

Album Zvláštní znamení touha bylo vůbec první ucelenou profilovou kolekcí jedné české trampské skupiny, která na našem trhu vyšla, – bylo to v roce 1981. Není náhoda, že volba tehdy padla právě na Hoboes. Měli v té době za sebou přes dvacet let činnosti a pěknou řádku opravdových hitů – dovede si některá z dnešních kapel představit, že by dvě dekády musela čekat na svoje první album?

Jenomže doba byla taková a Hoboes uprostřed ní navíc dosti „nepoddajní“. Ne že by zpívali nějaké vyložené protestsongy, ale jejich písně vycházely z „amerického prostředí“, ostatně počínaje názvem kapely. Tulácká romantika evokovala spíš americké jezdce na nápravách vlaků, řítících se prérií než cestující české Jihozápadní dráhy (samozřejmě s výjimkou písně zpěvačky kapely Jarky Vrbové, který právě tuhle trasu s nadhledem tematizuje).

Tempo di vlak

Hoboes samozřejmě nebyli první českou trampskou kapelou, tahle ryze domácí hudební forma měla meziválečnou tradici, avšak bratři Ryvolové byli jedněmi z těch, kteří ji posunuli mnohem dál a v lecčems převrátili naruby. Dost tím evokují americkou vlnu tzv. outlaw country, byť není úplně jasné, zda tvorbu Waylona Jenningse, Willieho Nelsona a dalších „psanců“ znali (nehledě k tomu, že úplné základy ryvolovské tvorby jsou o dost starší než první skutečné zmínky o nashvilleské outlaw revoluci).

Zatímco původní česká trampská tvorba byla veskrze romantická, opěvovala savanou letící šípy, tuláky stojící u Niagary a podobně, Ryvolové s Hoboes byli ve svých textech mnohem drsnější a jaksi „chuligánštější“. Rozhodně ve svých písních nementorovali – objevuje se v nich svobodný způsob života včetně de facto „protizákonných“ aktivit typu ježdění na nápravách nákladních vagonů, alkoholu, mírně řečeno nestálosti v milostných vztazích, a to vše rozhodně nikoli v negativním, káravém slova smyslu.

A když protagonista nejslavnější ryvolovky Bedna vod whisky (v aktuální CD reedici jako jeden z bonusů, na původním albu nevyšla, přestože ji už tehdy každý nejen tramp dobře znal) vyzývá kata, aby už rychle do té bedny kopl a oběsil jej, vlastně jediné, čeho při odchodu z tohoto světa lituje, je absence posledního loku whisky...

Stejně jako měli Ryvolové originální pohled na svět v textech, přišli také s naprosto nezaměnitelným hudebním stylem. Jejich nenapodobitelné „tempo di vlak“ v kytarovém doprovodu dokonale evokující rytmus pražců při rychlé jízdě vlaku je možná jedním z velmi mála opravdu originálních českých hudebních prvků, které se neobjevují dokonce ani v americké country.

Má to hodně společného s českou podobou swingu, který tolik ovlivnil nejen ryvolovský rytmus, ale například i harmonii – každý amatérský kytarista ví, že zahrát některé ryvolovky není žádná legrace, protože si bratři, zejména mladší Miki, libovali v tzv. „jazzových kilech“. Ostatně poslední z bonusů CD verze reedice, jedna z nejslavnějších ryvolovek Tunel jménem Čas, je zde uvedena v relativně nedávném podání Mikiho Ryvoly za doprovodu studiové skupiny ve vysloveně swingovém posazu včetně jazzového kytarového sóla. I to je možnost, jak se dá k tomuto materiálu přistoupit, aniž by ztratil svoji autenticitu.

Jen v menšině album reflektuje druhou, spíše písničkářskou tvář bratří Ryvolů, neméně pozoruhodnou, zcela oproštěnou od trampské romantiky, blízkou spíše městskému folku, lyrickému i příběhovému. O té snad zase příště.