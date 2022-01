Británií zase otřásá skandál. Došlo na obvinění z falšování dokumentů, užívání násilí a drog

Režie Skandálu po anglicku se ujal renomovaný Stephen Frears a rozehrál pozoruhodné drama, v němž nechyběl ani humor a ironie, zároveň však poskytlo hlubší výpověď o společnosti tragicky deformované kriminalizací homosexuality.

Vévodkyně a bezhlavý muž

Zbrusu nová série se jmenuje Skandál po britsku, jelikož případ překračuje anglické hranice a přelévá se do Skotska. Jeho hrdinkou je britská celebrita Margaret Campbellová, která se díky svému druhému sňatku stala vévodkyní z Argyllu. Pro vévodu Iana Campbella to bylo dokonce již třetí manželství a trvalo dvanáct let (1951–1963). Výbušný konec bouřlivého svazku přinesl britskému bulvárnímu tisku nebývalé množství materiálu.

SKANDÁL PO BRITSKU (A Very British Scandal, drama, 2021) K vidění na: HBO GO Režie: Anne Sewitsky Scénář: Sarah Phelpsová Hrají: Claire Foyová, Paul Bettany, Olwen Mayová, Julia Davisová a další

Došlo na obvinění z falšování dokumentů, nevěry, ale také násilí a užívání drog. Nechyběl ani pikantní obrazový doprovod, jenž se stal jedním z hlavních důvodů, proč se tento případ tak nesmazatelně zapsal do paměti britského lidu. Sice tehdy ještě neexistovaly dnešní fotografické vymoženosti, případ vévodkyně z Argyllu nicméně dokázal, že i s dobovou technikou si mohli nápadití milenci pořídit dostatek kompromitujícího materiálu. Takového, že soudce při rozvodovém řízení konstatoval, že se paní Campbellová oddávala „nechutným sexuálním aktivitám“ (přičemž však toto prohlášení svědčilo spíše o omezeném soudcově obzoru anebo pokrytectví).

Británie pak dlouho hledala „bezhlavého muže“, neboť na snímku s vévodkyní byl neznámý milovník zachycen právě jen po krk. Mezi kandidáty figurovaly postavy z nejvyšších pater společnosti: to ostatně platilo obecně pro většinu mužů, kteří již před druhým sňatkem prošli Margaretiným životem.

O životě vévodkyně z Argyllu se toho ví dost i proto, že v roce 1975 sama sepsala paměti. Některé události, o nichž se však zmínili zase jiní, tam ovšem chybí. Například to, že v patnácti letech otěhotněla s osmnáctiletým Davidem Nivenem, budoucím slavným hercem. Podstoupila potrat, ale náklonnost k Nivenovi neztratila; jejich příběh se uzavřel v roce 1983 na hercově pohřbu, kde Margaret patřila k čestným hostům.

Pád do výtahové šachty

Margaret se narodila nedlouho před první světovou válkou jako jediná dcera skotského milionáře George Hay Whighama a až do čtrnácti let vyrůstala v New Yorku. Ve velkém světě byla jako doma a po návratu do Británie bez potíží okouzlila tamní smetánku. Krátce po svých osmnáctinách oznámila zásnuby s jen o rok starším hrabětem z Warwicku, potom si ovšem tento krok rozmyslela a dala přednost dvacetiletému Američanovi Charlesi Sweenymu z bohaté pensylvánské rodiny, za něhož se vdala v únoru 1933. Uvádí se, že zájem diváků o její mimořádné svatební šaty zastavil na tři hodiny dopravu v londýnské čtvrti Knightsbridge.

Z manželství vzešly dvě děti (další se narodilo mrtvé), ještě předtím však Margaret prodělala množství potratů. Ranou osudu byla i nehoda z roku 1943, kdy Margaret při návštěvě u lékaře spadla do výtahové šachty a utrpěla vážná poranění. Až po tomhle všem (a také po rozvodu s Charlesem a známostech s dalšími pozoruhodnými muži, mj. s ředitelem newyorského Metropolitního muzea) přichází na scénu seriálová Margaret, která si s nastávajícím druhým chotěm slíbí, že se navzájem nikdy nebudou nudit. Což se asi splnilo, zároveň však později vévoda z Argyllu dodal soudu výčet osmaosmdesáti údajných manželčiných milenců.

Série v režii Anne Sewitské sice nemá takový dosah jako ta předešlá, přesto toho říká dost o problematickém údělu výlučnosti, o vzpouře proti konvencím, ale též o ničivých ambicích a egoismu. Samozřejmě také o tom, jak obludných rozměrů může dosáhnou zvědavost bulváru a odhodlání aktérů i soudní moci prát na veřejnosti špinavé prádlo. To vše s výbornými herci Claire Foyovou a Paulem Bettanym v hlavních rolích.