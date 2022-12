Odešla královna punku. Aktivistka, provokatérka a jedna z nejvýraznějších osobností módy 20. století

Pro nikoho nejsou tolik typické korzety, historické vzory, volány, dynamické střihy nebo neotřelé svatební šaty. Vivienne Westwoodová se nedržela žádných pravidel a za všech okolností svou módou šokovala.

Vivienne Isabel Swireová se narodila 8. dubna 1941 v britském hrabství Cheshire do skromných poměrů. Krátce chodila na kurz šperkařství na Westminsterské univerzitě, ale svět umění ji brzy zklamal. Později proto vystudovala učitelství. V roce 1961 se na plese seznámila s Derekem Westwoodem a o rok později se za něj provdala – samozřejmě ve vlastním modelu. Roku 1963 se jim narodil syn Benjamin, ale když mu byly tři roky, pár se rozešel.

Let It Rock

Zásadní zlom v jejím životě nastal v polovině 60. let, kdy se seznámila s hudebním producentem Malcolmem McLarenem. O pět let mladší Londýňan se stal otcem jejího druhého syna Josepha a také dlouholetým kolegou. V roce 1971 spolu otevřeli obchod Let It Rock, kde prodávali vintage módu, gramofonové desky a oblečení, které Malcolm navrhoval a Vivienne šila.

Právě Malcolm objevil hudební skupinu Sex Pistols, které dělal manažera. Kapela se stala předními zákazníky butiku a chodící reklamou. Vzniklo geniální marketingové propojení hudby a módy. To prodejnu natolik proslavilo, že se v ní začali scházet představitelé londýnské punkové scény.

Vivienne a Malcolm využívali oblečení hlavně jako nástroj k provokaci a změně. V nabídce nechyběla ani děravá trička s ručně psanými nápisy. Úmyslně nedokonalými střihy mimo jiné světu říkali, že je v pořádku nebýt dokonalý.

V roce 1974 butik přejmenovali na provokativní Sex a do nabídky zařadili svorky na bradavky, fetišistické gumové šaty či boty s roty. „Mám pověst sexuálního maniaka a podobné věci, ale to opravdu nejsem,“ řekla před časem deníku The Guardian. „Měla jsem mesiášský vztah k punku, zjišťovala jsem, jestli by se tím dal nějak ovlivnit systém. Uvědomila jsem si, že bez pořádných nápadů to nepůjde. Nestačí jen chtít všechno zničit,“ dodala.

Alenka v říši módních divů

S McLarenem se tak na počátku 80. let nadobro rozešla a na cestu úspěšné módní návrhářky se už vydala sama. Než se jejich cesty rozešly, ještě společně navrhli v roce 1981 pod značkou World’s End kultovní kolekci Pirate. Přičemž jejich halenky s volánkovými rukávy, tuhé plstěné klobouky a žakárové kalhoty se toho roku dostaly až na stránky britského Vogue.

Westwoodovou roku 1989 označil vlivný vydavatel časopisu Women’s Wear Daily John Fairchild ve své knize Chic Savages za „Alenku v říši divů módy“ a jmenoval ji jednou ze šesti nejvýznamnějších návrhářek 20. století.

V roce 1992 od nedávno zesnulé královny Alžběty II. převzala Řád britského impéria. Překvapivě dorazila v konzervativním kostýmku, ale bez spodního prádla. To zachytili přítomní fotografové, když točila sukní ve stylu Marilyn Monroe. Snímky britskou panovnici údajně pobavily. Roku 2006 Westwoodová získala na žádost tehdejšího prince Charlese titul dáma, a stala se tak šlechtičnou.

Přehlídkové molo skýtalo Vivienne Westwoodové mimo jiné i prostor pro politický aktivismus. Na tričkách její kolekce z jara 2006 stálo Nejsem terorista, prosím, nezatýkejte mě. Transparent na přehlídce z jara 2013 zase vyzýval ke klimatické revoluci. Asi nejslavnějším kouskem z Vivienniny dílny jsou však svatební šaty Carrie, hlavní hrdinky filmu Sex ve městě. Nadýchaná róba se dostala na pulty i pro běžné zákazníky a téměř okamžitě byla vyprodaná.