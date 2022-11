Brno v rytmu electroswingu. Po šesti letech se sem vrátí Parov Stelar

„Samozřejmě bychom mohli pro tento koncert vyprodat pavilon na brněnském výstavišti, ale to už jsme udělali třikrát za sebou. Chtěli jsme zase něco jiného a dát fanouškům opět jiný zážitek. Místo neosobní haly dostanou luxusní prostory s kompletním zázemím a Parov Stelar přímo ,na dosah ruky’,“ popisuje za pořadatele koncertu Dalin Vajčner a dodává, že i tak nezůstanou fanoušci o nic ochuzení. „Efekty, světla a vizuál zůstanou v plném rozsahu velkého koncertu. Taková možnost se už myslím nebude opakovat,“ dodává.

Přestože má dnes Parov Stelar milion fanoušků na facebooku, stamilionová shlédnutí svých nahrávek a objevuje se v televizních show, seriálech, reklamách a filmech, svoji pozici si tvrdě vydřel. Mezinárodně nejúspěšnější rakouský hudebník je dokonce považovaný za zakladatele electroswingu a jeho skupina Parov Stelar Band je žádána po celém světě. Za sebou má například vyprodané show v PlayStation Theater v New Yorku, v Alexandra Palace v Londýně nebo Zenith v Paříži. Vystupovali na těch nejprestižnějších festivalech, včetně Coachella, Glastonbury, Sziget, nebo Lollapalooza.

„Nové turné, se kterým dorazíme do Brna, bude nejlepší Parov Stelar show, jakou jsme dosud udělali. Jsem moc šťastný, a už se nemohu dočkat reakce svého publika. Patnáct let koncertování Parov Stelar znamená vzít minulost a vytvořit budoucnost,“ láká na turné Parov Stelar, vlastním jménem Marcus Fuereder.

Parov Stelar dorazili poprvé do Brna v roce 2014, kdy vyprodali halu s 11 tisíci fanoušky, o rok později do posledního místa zaplnili i pavilon B a v roce 2017 opět potvrdili svoji popularitu v pavilonu G, kdy excelovali znovu před 11 tisíci lidmi. Do brněnského Bobycentra s třetinovou kapacitou dorazí po šesti letech a v nabídce vstupenek fanoušci najdou lístky na stání, ale také do sektoru VIP na levý balkón s vlastní šatnou a výhledem na scénu. Pro velmi náročné jsou k dostání také vstupenky VIP Gold s vlastním vchodem, šatnou, toaletou, boxem na sezení či neomezenou konzumací nápojů po celou dobu konání akce.