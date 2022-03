‚V bojích jsme vždy vítězní, naše armáda je neporazitelná.‘ Národní divadlo se bojí uvést Čajkovského operu

Tvůrci a vedení souboru soudí, že v současné situaci vojenské agrese Ruska na Ukrajině vystupuje do popředí historický kontext opery. Ta je zasazena do doby Kateřiny Veliké a v libretu počínaje druhým obrazem třetího jednání figurují sbory, které vyzdvihují nepřemožitelnost ruské armády a velikost carského Ruska. Také osoby záporožských kozáků, kteří přicházejí ke dvoru se suplikou, jsou připomínkou historické situace, kdy Ukrajina byla součástí ruského impéria.

Například jde o následující pasáž, která je přímo apoteózou vítězné ruské armády: Petrohradu zvěstoval slavně zvučný hlas, další zápasy ruských bohatýrů s nepřítelem. Sotva zazněla výzva k boji, hned poslušen osudu vítězný pokřik dolehl až k dalekým břehům Pontu! Ach, jak je šťasten úděl náš, v bojích jsme vždy vítězní, K slávě cestu ukazuje nám prst ruské Minervy!

Rozhodnutí, že v této situaci, by uvedení díla mohlo zafungovat jako podpora ruské agrese a propagandy vzešlo od dramaturga inscenace a překladatele libreta Ondřeje Hučína a od jejího tvůrčího týmu (SKUTR, Martin Chocholoušek, Simona Rybáková, Jan Kodet). „Uměleckému řediteli opery Hansenovi a generálnímu řediteli Burianovi jsme tlumočili svůj postoj a vyzvali jsme je, aby za současných okolností zvážili zrušení inscenace této opery. Našli jsme u nich plnou podporu,“ vysvětluje Hučín.

Jeho samotného zrušení projektu velmi mrzí. „Dal jsem si s překladem ještě ‚v mírových dobách‘ hodně práce. Je tam plno archaických lidových a hovorových výrazů, folkloristických prvků nebo ukrajinismů v ruštině…“ Hučín dlouho přemýšlel, jak konfliktní místa naopak využít ve prospěch silného politického poselství, ve prospěch hodnot, které sdílí naše společnost, a na podporu ukrajinského boje o svobodu. „Bohužel je ale to paradigma ukrajinské podřízenosti carskému dvoru v dnešní době příliš citlivé a křiklavé a za nejlepší řešení řešení v daném kontextu považuji nedávat tomuto tématu možnost k tomu, aby bylo zneužito.“

Hučín také dodává, že až budou vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou normální, Střevíčky se budou hrát a připomíná, že nikdo dneska například neřeší vhodnost či nevhodnost připomínání francouzsko-anglických válečných konfliktů a nejsou obavy, že by třeba jiná Čajkovského opera, Panna orleánská, mohla být politicky nějak zneužitelná. „Angličané s Francouzi už ve svých vztazích dospěli mnohem dále, než je tomu u Rusů a Ukrajinců. Mezi nimi zuří válka a my jsme její součástí. Takže i taková věc jako operní dramaturgie je teď do značné míry ‚válečná‘“.

Vedení Národního divadla připomíná, že má na repertoáru řadu ruských autorů od Dostojevského přes Gorkého až po Prokofjeva a plánuje je uvádět i v další sezoně. „Změna v návrhu dramaturgického plánu, který nebyl určený ke zveřejnění, je interní záležitostí Národního divadla a plně v kompetenci vedení souboru opery. Každá divadelní inscenace vzniká a získává smysl v kontextu, který se dramaticky změnil,“ říká tiskový mluvčí ND Tomáš Staněk. A dodává: „Stojíme na straně Ukrajiny a respektujeme rozhodnutí inscenátorů nepodporovat vyprávění o Velké ruské říši.“