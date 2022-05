Předseda poroty v Cannes: Kamera vidí hluboko a dokáže zachytit i to, co se snažíte skrýt

Lidovky.cz: V Titanu jste si zahrál hasiče, jenž okamžitě přijme do svého života osobu, která se na útěku před policií vydává za jeho deset let nezvěstného syna. Jak jste vnímal zvláštní vztah hlavních postav?

Ztráta dítěte je to nejhorší, co se vám může stát. Nikdo se s tím nedokáže vyrovnat, důležitější je, jak se o to lidi snaží. Každý jinak. Má postava je vyřízená, chce umřít, tak se vrhá do nebezpečí, jí prášky, píchá si injekce. Jeho život už pro něj nic neznamená. Alexis, která přijde do jeho života, zase zabíjí lidi. Oba jsou úplně ztracení. Ona nedokáže nikoho milovat, protože podle ní láska neexistuje. On už nemůže milovat, protože pro něj láska skončila. Společně ale můžou lásku znovu najít, jako otec a syn, jako přátelé, jak dva ztracenci. To se mi na tom scénáři líbilo, že má víc vrstev. Titan je vlastně laskavý film. Hodně lidí mi říkalo, že se na něj bálo jít, že bude moc drsný. Přitom to je love story.