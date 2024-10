Viktor Preiss a Helena Vondráčková převezmou Thálie za celoživotní mistrovství

Celoživotní činoherní cenu Herecká asociace Štěpánce Ranošové a Viktoru Preissovi. V oboru opera ji získá Naďa Šormová, v baletu, tanci a pohybovém divadle Josef Kotěšovský, za muzikál, operetu a jiné hudebnědramatické žánry Helena Vondráčková. V oboru alternativního divadla pak Jan Číhal, který se slavnostního ceremoniálu nedožil. Zemřel letos 22. srpna.

Ceny pojmenované po řecké múze a patronce divadla se udělují v kategoriích činohra - opera - opereta, muzikál nebo jiný hudebně-dramatický žánr - balet, tanec a pohybové divadlo - alternativní divadlo - loutkové divadlo. Do nejužšího výběru postoupili tři umělci a tři umělkyně z každé kategorie s výjimkou sekcí alternativního a loutkového divadla, která má každá pět finálových nominací. Pořadatelé udělí také ocenění za šíření divadelního umění nebo cenu pro mladého umělce či umělkyni do 33 let. Novinkou je cena pro zahraničního umělce.

V činohře mají šanci na trofej Kateřina Císařová, která v Divadle Na zábradlí ztvárnila Káťu ve Vzkříšení, Petra Janečková z Východočeského divadla Pardubice za roli Alice v inscenaci Pořád jsem to já a Marie Štípková za ztvárnění Tessy Enslerové ve hře Švandova divadla Na první pohled.

Z jejich kolegů pak může uspět Miloslav König za roli Michela Houellebecqa ve Veřejných nepřátelích v Divadle Na zábradlí, Stanislav Majer za roli Paula Baumera z inscenace Divadla X10 Na západní frontě klid nebo Jan Kolařík, který hraje v Divadle Husa na provázku Deža v inscenaci Nie sme doma. Přehled nominovaných ve všech kategoriích najdete zde.