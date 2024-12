Česká tradice na světovém pódiu. Filharmonici nadchli Carnegie Hall Dvořákem a Smetanou

První večer rezidence České filharmonie v Carnegie Hall patřila Dvořákovi, Smetanovi a především hvězdnému violoncellistovi Yo-Yo Maovi. Ne že by se náš první orchestr vedený Semjonem Byčkovem neblýskl skvělým výkonem, ale od prvního okamžiku bylo jasné, kdo je miláčkem publika.

V úplně vyprodaném Stern Auditoriu, které má kapacitu 2800 diváků, vládla daleko neformálnější atmosféra než například v pražském Rudolfinu. Dress code jako by nebyl, lidí, kteří na koncert přicházejí oblečení jako z práce, rozuměj kanceláře, bylo překvapivě mnoho. Také zde není moc zvykem odkládat si v šatně, takže v hledišti jsou lidé v bundách a s taškami či jinými příručními zavazadly.

Atmosféra je pro toho, kdo by čekal od akce, kam nejlevnější vstupenka stála 130 dolarů, nějaká formální pravidla, vůbec snobská. Je zřejmé, že pořadatel má za to, že platící diváci si mají udělat pohodlí. Na druhé straně, jakmile se dostavil orchestr, chovali se posluchači jako v Rudolfinu, slyšeli byste spadnout špendlík a v tom tichu vynikla skvělá akustika sálu, na kterou jsou Newyorčané hrdí.

Klíč k pochopení Smetanovy hudby

Program začal Dvořákovým violoncellovým koncertem h moll op. 104 a na umělcích bylo vidět, že si rozumějí, sólista se nebál efektů a šéfdirigent s orchestrem jej citlivě provázeli. Yo-Yo Ma považuje Dvořákův koncert za jeden z vůbec nejlepších, co kdy vznikly, a patřičně si jej užíval. Po skončení skladby vybuchla Carnegie Hall nadšením, ovace ve stoje přiměly cellistu k přídavku, zahrál Largo z Dvořákovy deváté symfonie, „Novosvětské“. Ta měla mimochodem zde v Carnegie Hall premiéru.

Po přestávce hlediště trochu prořídlo a naplnily se tak obavy pořadatelů, že posluchači jsou vůči Smetanovi podezíraví. Ačkoli se pořadatelé snažili divákům v programu dodat kontext skladby, okolnosti jejího vzniku i její tradice v české hudbě a připomínali třeba i využití Vltavy ve filmu Terrence Malicka, obavy u některých návštěvníků zvítězily. Pro cizince je celá poetika Smetanova cyklu, z dnešního pohledu poněkud antikvárně romantická, dost těžko pochopitelná.

Klíčem pro posluchače-cizince mohou být slova šéfdirigenta Semjona Byčkova z roku 2019, kdy cyklus studoval: „Ke Smetanovi musíte přistupovat osobně. Podobně jako máte intimní vztah ke svému národu. Po celou dobu, kdy jsem toto Smetanovo dílo studoval – a strávil jsem tím dlouhé měsíce –, jsem jím byl úplně posedlý. A po nějakém čase jsem si uvědomil: ano, už znám ty melodie, už vím, jak je to dílo vystavěné. Ale ještě jsem potřeboval najít důvod, proč se mě ta hudba tak dotýká. Podle mě tkví odpověď v jediném pojmu: vlast. Pro Čechy je to jejich vlast, pro jiné národy zase ta jejich. Jsou to kořeny, místo, kde chceme být. A kde jsme – historicky viděno – vždycky chtěli být. A to s sebou přináší lásku, konflikt a bolest. Protože když ztratíme nebo nemáme možnost žít v milovaném místě, objevují se konflikt, tenze i bolest.“ Tenhle výklad Smetanova cyklu se skvěle hodí jako klíč pro posluchače, kteří nejsou napojeni na naši národní mytologii.

Nadšení i z přídavku

Tři úvodní symfonické básně z cyklu Má vlast mohou posluchači posoudit na streamu, který je k dispozici a několik měsíců ještě bude ke zhlédnutí. Filharmonici nezůstali skladbě nic dlužni, skladatelova vášnivá a romantická hudba si publikum podmanila, protože se po závěrečných tónech Šárky sál rozburácel stejně nadšeně jako po výkonu svého oblíbence. Diváci, kteří si v sále Smetanu vyslechli, určitě neodcházeli s pocitem zklamání, ostatně přídavek v podobě dvou Dvořákových Slovanských tanců vzbudil nemenší nadšení.

První koncert tedy naplnil očekávání a filharmonie oslavila skvělým způsobem naši hudební tradici na světovém pódiu.

Program bude pokračovat středečním koncertem pod širým nebem, Pražský filharmonický sbor na Times Square ve 14 hodin zazpívá několik spirituálů a koled. V Carnegie Hall pak večer Česká filharmonie zahraje Dvořákův houslový koncert, ve kterém doprovodí amerického houslistu Gila Shahama a po přestávce zazní Mahlerova pátá symfonie.