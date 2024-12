Jak se České filharmonii daří v Carnegie Hall? Podívejte se na koncert

V České národní budově v New Yorku začal v pondělí týden české hudby. Až do soboty se uskuteční ještě pět významných koncertů, a to v jedné z nejrenomovanějších koncertních síní světa Carnegie Hall.

Třikrát tam vystoupí Česká filharmonie pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova, dále Pražský filharmonický sbor a Pavel Haas Quartet.

Česká filharmonie svoji rezidenci ve vyprodané Carnegie Hall zahájila v úterý hudbou Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. Dvořákův Koncert pro violoncello a orchestr h moll provedl americký violoncellista Yo-Yo Ma, držitel Ceny Antonína Dvořáka za propagaci české klasické hudby v zahraničí i v České republice.

Ve druhé části vystoupení zazněly Smetanovy symfonické básně Vyšehrad, Vltava a Šárka. Vřelé publikum aplaudovalo ve stoje už po první polovině programu a ovace doprovázely hlasité výkřiky uznání.

„Američané jsou fantastické extrovertní publikum, co jim emocemi dáte, to vám v potlesku vrátí,“ konstatoval pro ČTK Jiří Vodička, houslový virtuos a koncertní mistr České filharmonie.

Ve druhé části večera provedla filharmonie Smetanovy symfonické básně Vyšehrad, Vltava a Šárka z cyklu Má vlast. Tento mimořádný hudební koncept vytvořil skladatel v letech 1874 až 1879 v době, kdy byl už zcela hluchý. Svoji hudbou vykreslil mýty i dějiny Čechů, krajinu, ve které žijí, ale také vizi pozvednutí českého národa, tehdy jednoho z národů rakousko-uherské monarchie.

S historií České filharmonie je Má vlast spjata jako málokteré jiné dílo. Filharmonici celý cyklus symfonických básní interpretovali poprvé v roce 1901 a od té doby více než sedmsetkrát. Žádný orchestr na světě nehrál Mou vlast tolikrát.

Druhé vystoupení České filharmonie v Carnegie Hall je na programu ve středu večer. Tentokrát bude sólistou Gil Shaham v Dvořákově Koncertu pro housle a orchestr a moll. Po přestávce zazní Symfonie číslo 5 cis moll Gustava Mahlera.

Rezidenci v Carnegie Hall zakončí filharmonie ve čtvrtek 5. prosince Dvořákovým Koncertem pro klavír a orchestr g moll se sólistou Daniilem Trifonovem a Glagolskou mší Leoše Janáčka. Na vystoupení převezmou Česká filharmonie a její šéfdirigent Byčkov za přítomnosti českého prezidenta Petra Pavla Cenu Americké Dvořákovy společnosti za mimořádný přínos české hudbě.

Česká filharmonie spolu s Berlínskými a Vídeňskými filharmoniky patří mezi pouhé tři orchestry, které v letošním roce získaly možnost vystoupit v Carnegie Hall hned třikrát.