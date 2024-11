Český slavík je tu. Hvězdou večera bude LP, ceny předají herci i olympionici

Ondřej Sokol, bezprostřední reakce. „Rozhovor? Ne, nestíhám, nezlobte se, nechci... Jo, dvojrozhovor s Alešem? Tak to je jiná, s Alešem jo.“ Až venku před restaurací, kde jsme stihli i poobědvat, přišla řeč na to, že kromě společného moderování korporátní akce jim v portfoliu chybí ještě jeden zářez: nějaká divadelní inscenace, kde by si spolu rádi zahráli. Ale i na tom už se prý začíná pracovat. foto: Michal Sváček, MAFRA