Český úspěch v New Yorku. Filharmonie má za sebou další krok na cestě mezi světovou orchestrální špičku

Zároveň byla na pódiu Carnegie Hall slavnostně předána šéfdirigentovi Semjonu Byčkovovi Cena americké Dvořákovy společnosti (Dvořák American Heritage Assosiation).

Na programu byl Dvořákův klavírní koncert, na němž se jako sólista blýsknul jeden z nejoceňovanějších klavíristů současnosti; v New Yorku žijící Daniil Trifonov. V druhé polovině večera se k orchestru připojil Pražský filharmonický sbor řízený Lukášem Vasilkem a sólisté, aby provedli Janáčkovu Glagolskou mši.

Chvála a obdiv

Zatímco klavírní koncert je, ostatně jako všechny tři Dvořákovy nástrojové koncerty, které v Carnegie Hall filharmonie prezentovala, známý a populární, s Janáčkovým orchestrálním dílem to má americké publikum složité. Je to autor, který se sice prosadil na světová pódia coby nepochybný inovátor, ovšem téměř výhradně v oboru opery. Aby seznamování s Janáčkem posluchačům naši filharmonici usnadnili, pozvali si skvělé sólisty a zahráli jim vzorovou Glagolskou mši.

Výkony Kateřiny Kněžíkové (soprán), Lucie Hilscherové (mezzosoprán), Aleše Brisceina (tenor) a basisty Davida Leigha, stejně jako varhanice Daniely Valtrové Kosinové byly výtečné. Publikum je opět odměnilo ovacemi vestoje, i když ne tak nadšenými jako po předchozích dvou koncertech.

Uvedení Janáčka byl odvážný dramaturgický krok, protože kdyby filharmonici chtěli pouze a jen ten nejmohutnější potlesk, stačilo zařadit nějakou z populárních Dvořákových symfonií a vše by šlo jako po drátkách. Takto je možné, že si americké publikum Janáčka jako autora všimne a příště bude připravenější.

Ředitel Carnegie Hall Clive Gillinson při rozloučení s orchestrem a šéfdirigentem nešetřil chválou a obdivem. Takže ačkoli prezentace české hudby v Carnegie Hall ještě neskončila, lze se nadít další spolupráce s tímto předním pořadatelským domem.

Závěr s Pavel Haas Quartetem

Šéfdirigent a filharmonici, které mimochodem v New Yorku viděli a slyšeli také renomovaný architekt Daniel Libeskind a filmová hvězda Alec Baldwin, se sice přesouvají do kanadského Toronta, program v Carnegie Hall ale pokračuje. V pátek vystoupí Pražský filharmonický sbor v Zankelově sále (ten má kapacitu 600 míst) s capella koncertem sestaveným z děl českých autorů. V Praze byl tento program prezentován posluchačům před týdnem v kostele svatých Šimona a Judy.

Závěr českého týdne v sobotu zajistí Pavel Haas Quartet, který je v USA již etablovaný a pravidelně sem zajíždí na turné. Koncert ve Weillově recitálové síni bude opět prezentací českých autorů, Josefa Suka, Bedřicha Smetany a Leoše Janáčka.

K prezentaci české hudby patří též doprovodný program odehrávající se v České národní budově. Výstava Allegro Forte: Tváře české hudby je prezentací portrétních fotografií dvaceti předních českých umělců, jak je vytvořily fotografka Štěpánka Stein a výtvarnice Vendy Mlejnská. Pro zájemce je nutné dodat, že výstava je ke zhlédnutí do konce roku.

Od pátku do neděle v České národní budově probíhá též přehlídka filmů o hudbě. Americké premiéře filmu Smetana režiséra Marka Najbrta bude patřit páteční podvečer, v sobotu zájemci uvidí dokumenty o Jiřím Bělohlávkovi a Semjonu Byčkovovi a v neděli dokument O čo ide Idě, představující spolupráci Idy Kelarové s filharmonií, souborem Čhavorenge a dětmi z romských osad na východním Slovensku.

Záleží i na nás

Spolu s ředitelem Carnegie Hall lze říci, že týden české hudby byl jednoznačným úspěchem. Nejen proto, že koncerty byly vyprodané, to by se České filharmonii povedlo i jindy, ale proto, že přivezla program, na který americké publikum není zvyklé a že se před tímto posluchačstvem odpoutává od pověsti orchestru, který vždy přijede zahrát Dvořáka.

Nám to z Česka může připadat absurdní, ale riskantní bylo i zařazení prvních tří symfonických básní ze Smetanova cyklu na závěr prvního koncertu. O Janáčkově Glagolské mši vůbec nemluvíme, toto není posluchačsky vděčné dílo, které většina přijme „na první dobrou“, a filharmonici mohli volit snazší cestu, Janáček má i orchestrální „smash hits“.

Filharmonici udělali další krok na cestě mezi nejužší světovou orchestrální špičku, je to nesnadné a bude to záviset zejména na jejich výkonech a prezentaci. Hrajeme v tom ale i my, česká veřejnost. Chceme podpořit filharmoniky v jejich cestě na vrchol, nebo žádáme jen orchestr přehrávající staré známé melodie? Filharmonici vědí, co chtějí.