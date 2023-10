Věci nejsou tím, čím se zdají být. Putykáři vezmou diváky na halucinačně-komiksový výlet za Kafkou

Inscenace K se bude v holešovických Jatkách 78 hrát v blocích, nejprve od 3. do 8. října a od 14. do 19. listopadu. Vedle tohoto projektu uvede do konce roku soubor Cirk La Putyka ještě jednu premiéru (7. prosince), inscenaci s názvem R. I. E. neboli Rest in Euphoria, která v režii Rosti Nováka ml. nabídne podívanou na pomezí kabaretu, dekadence, vzrušení, hudby, rytmu a pohybu.