Co se stalo v mrakodrapu na muří noze? Krajina Ró představuje nový videoklip

Skladba začíná jednoduchým kytarovým motivem, který je po několika taktech převálcován nástupem ostatních nástrojů s dominantním melodickým rifem sólové kytary. Bouřlivá přeháňka odezní a vynořuje se křehký dívčí zpěv, na který vzápětí navazuje kontrastní mužský baryton. To celé se pak v malých obměnách několikrát opakuje. Baladický text a množství barevných kontrastů dokresluje až osudově silnou atmosféru celé písničky.

„Princip vlídných a přístupných částí střídaných mohutným, místy až výrazně rockovým vzepětím, do určité míry prostupuje celým albem. Ženský a mužský hlas se střídají i doplňují, přičemž vysoká kvalita a srozumitelnost textu je samozřejmostí,“ říká kapelník Michal Němec.

Hudebník a filmař Jakub Čermák měl při zpracování videoklipu úplně volnou ruku. „Co je to Krajina Ró? Nikdo neví – a právě s tímhle tajemstvím se, myslím, v její hudbě počítá. Tajemství podněcuje zvědavost, zvědavost zase představivost. Po delší době jsem u nějakého klipu dostal dostatečně volnou ruku a měl i prostor a čas, abych své představivosti mohl popustit uzdu a nechat ji se pořádně rozklusat do krajiny... Jestli tou krajinou byla právě Ró a co se v té krajině mezi dvěma postavami ve fantaskním mrakodrapu na kuří noze vlastně odehrálo, nechávám zvědavosti divákově. A uživatelům astrolábů,“ uvádí Jakub Čermák.

O čem písnička Den co den je, nechává Michal Němec zásadně na posluchačích. „Ať si každý myslí co chce, všechno je správně. Jak slyší, resp. vidí písničku Jakub Čermák, je zřejmé z klipu, který pro ni vytvořil. Mně připadá úžasný: nápaditý, tajemný, pestrý, plný všelijakých obrazů a překvapení, prostě krásný a řekl bych i vzrušující!,“ uzavírá.

Mlhoviny navazují na debut Krajiny Ró Hotel Blázen (2020). Jsou albem barevným, místy rockově úderným, jinde zase až romanticky křehkým, ale především albem písničkovým. Nahrávka obsahuje deset původních písniček s českými texty a vyjde 28. dubna 2023 u vydavatelství Indies Scope. Natočil, vybrousil a producentsky ji i tentokrát ohlídal Ondřej Ježek ve studiu Jámor.