Rockové a písničkové Colours. Letošní ročník byl programově nejvydařenější za poslední dobu

Ten nejsložitější úkol musela produkce řešit pár dní před zahájením festivalu a jeho výsledek ovlivnil první večer. Víceméně na poslední chvíli totiž ze zdravotních důvodů zrušili hraní na Colours Queens of the Stone Age a dramaturgie musela narychlo sehnat adekvátní náhradu.

Což se jí povedlo na jedničku, a možná dokonce není vyloučeno, že náhradník uspokojil návštěvníky lépe než původně zamýšlený headliner středečního večera. Byl jím totiž Tom Morello, jeden z nejlepších kytaristů světové scény současnosti, pevně spjatý jak s již neexistující kapelou Rage Against the Machine, tak s hudebními proudy devadesátých let vůbec.

Byl totiž spolutvůrcem jejich zvuku, jeho řízná kytara s prvky metalu i funku, hraná s vynikající technikou, ale nikoli sebevzhlíživostí sáhodlouhých sól byla inspirativní pro zástupy následovníků.