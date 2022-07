COLOURS POČTVRTÉ: Konec dobrý, všechno dobré. Královny sobotní noci byly z Nashvillu

V Česku jsme Larkin Poe viděli už potřetí, až do ostravského vystoupení ale nikdy tak komfortně. Jejich dosavadní klubové koncerty byly vždy vyprodané a měly sice skvělou atmosféru, ale hlava na hlavě přece jen na pohodlí nepřidá. Na veliké ploše hlediště scény zvané Liberty se přece jen člověk cítil výrazně volněji.

Ani ochlazení, které provázelo druhou polovinu sobotního dne, nevadilo. Škoda byla nepochopitelně utlumeného zvuku. Hrálo se sice okolo půlnoci, ale žádná „policejní hodina“ na vině být nemohla, následující Martin Garrix na Ostravu pral decibely v plné míře až do druhé hodiny ranní. Larkin Poe ani jejich fanoušci si ale ani tímto nedostatkem náladu zkazit nenechali.

Sestry Lovellovy umějí ovládnout každou scénu, na velkém pódiu jsou stejně uvěřitelné jako v klubu anebo doma, kde točí svoje slavná videa na YouTube, jež hodně napomohla jejich světové slávě. Samozřejmě na velkém koncertě nemohou tolik sázet na intimnější stránku svého projevu, byť i tady si Megan Lovellová, brilantní hráčka na lap steel kytaru a hlavní instrumentalistka kapely, našla pár minut pro sólovou exhibici.

Rebecca a Megan Lovellovy jsou na sebe zřetelně napojeny, nelze si představit jednu bez druhé. Když je kamery snímají a promítají na velkoplošné obrazovky, je vidět v okamžicích, kdy zahajují některé písně, jejich upřený pohled do očí, jako by se sestry vzájemně hypnotizovaly. A příznačná je pro ně i nehraná sdílená radost ze společného pobytu na pódiu.

Hudba Larkin Poe dávno přesáhla country, se kterou v pubertě začínaly, i blues, jímž se před pár lety proslavily. Jejich dnešní hudba je vlastně tvrdší americana, směs všech amerických kořenných stylů do jednoho výrazného celku, pro který je typický výborný Rebečin zpěv a Meganina hráčská virtuozita.

Hudebně silnější vystoupení sobota na Colours of Ostrava rozhodně nenabídla. Celkem milá mladinká chlapecká indierocková kapela Inhaler se na hlavní scénu, upřímně řečeno, dostala hlavně díky tomu, že v ní zpívá syn Bona z U2. Nic proti kapele a nakonec ani proti jisté „protekci“ dané slavným jménem, ale pokud někdy Inhaler budou „hotoví“, plně přesvědčiví a aspoň trochu osobití, bude to až za pár let.

Nebýt toho, že projekt Balaklava Blues, který na hlavni scéně následoval, měl silnou protiválečnou stopu a ukrajinskou účast, divák a posluchač by si myslel cosi o nepřípadné afektovanosti a pompéznosti. S vědomím podtextu hymnické písně a zapojení ostravského sboru Permoník i rozmáchlých tanečnic (v produkci festivalu Tanec Praha) prostě respektoval.

Dění na menších scénách tentokrát žádné velké překvapení nepřineslo, Mazaher z Egypta je hudba spíše pro specialisty na „hard core world music“, africké reggae česko-senegalského projektu King’n’doom působilo poněkud unaveně. Zábavní naopak byli „neo-countrymani“ Dingo na Full Moon Stage. Obecně ale v žádném případě nepřestalo platit, že to umělecky nejdůležitější se na Colours of Ostrava odehrává mimo hlavní pódium.