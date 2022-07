COLOURS POPRVÉ: Rozehřívací den pro desetitisíce návštěvníků

Američtí Twenty One Pilots jsou přesně tou skupinou, která na svůj sice poněkud neukotvený, ale zejména vůči hodně mladému publiku velmi vstřícný mix stylů, i na pódiovou show, přitáhne velké množství diváků. Tyler Joseph a Josh Dun umějí především pobavit a zabavit, včetně her s maskami, akrobatických fórků i hudebních legrácek, které prostě nemohou nezabrat - když se ozve z pódia takových hvězd česká odrhovačka Co jste hasiči, co jste dělali na trumpetu, prostě to funguje, ať si o tom myslí fanoušci náročnější hudby, co chtějí.

Colours ale jsou naštěstí právě tím festivalem, který dokáže nabídnout hudební program opravdu skoro každému. Třeba taková Fatoumata Diawara z Mali předvedla až šokantně skvělé vystoupení. Ne že by její hudba v živém provedení byla vzdálena zemi jejího původu, ale rocku, popu a funky v jejím podání, hlavně díky doslova a dopísmene fantastické kapele, bylo až neočekávaně mnoho. Skvěle propracovaná, byť nijak třeskutá vizuální show a neokázalý projev zpěvačky všechno ještě umocňovaly.

Fatoumata Diawara vystupovala na Drive Stage, tradičně, a tedy i letos jedné z nejzajímavěji dramaturgovaných scén celých Colours. Tentokrát se na ní objevili i dva reprezentanti domácí scény, Hrubá hudba vkusně mísící tradiční moravskou horňáckou muziku s aktuálními hudebními a rytmickými trendy, a brněnský písničkář Jan Fic s kapelou postavenou z větší části ze členů skupiny Květy, se svým temným, od blues odvozeným, ale nikoli rigidně žánrovým repertoárem.

Přesně takovíto účinkující, neoposlouchaní, výsostně osobití, a přitom s potenciálem oslovit širší než klubové publikum, by měli hrát v lepších časech a rozhodně na více festivalech, které se snaží držet krok s tím nejzajímavějším, co se na naší scéně děje.

Středa byla teprve zahřívacím dnem Colours of Ostrava, pro řadu návštěvníků ostatně bylo možná největším zážitkem jeho samotné oficiální zahájení na hlavní scéně, kde kromě tradičních proslovů předvedl své podivuhodné akrobatické kousky Cirk La Putyka. Ve čtvrtek už je hudebních lákadel mnohem víc - mezi hlavními jmény třeba Franz Ferdinand, The Killers, Princess Nokia, ale například i světová jazzová klavíristka Hiromi nebo naše Bára Zmeková, od jejíhož půlnočního vystoupení v sále Gong se hodně očekává.