Comeback kapely Oasis? Jen jestli se bratři Gallagherové zase nepohádají...

Názor

Je to paradox, když se rok 2024 sotva přehoupl do druhé poloviny, ale už teď víme přinejmenším o jedné z největších, ne-li vůbec největší události na scéně populární hudby roku následujícího, 2025. Víme to od dnešního rána, byť se o tom šuškalo už od víkendu: v létě příštího roku se vrátí na scénu britští Oasis. Tedy pokud se bratři Liam a Noel Gallagherové zase nepohádají tak, že se nesnesou ani v jednom městě, natožpak na stejném, jakkoli gigantickém pódiu.