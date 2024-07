Ta, která utrápila Cobaina? Nepochopená Courtney Love oslavila šedesátku

Byla členkou vlivné avantgardní umělecké skupiny Fluxus a zrovna na jedné z jejích výstav se do ní Lennon zamiloval.

Hudební stránku činnosti Yoko Ono rádi komentují mnozí „zasvěcenci“ z muzikantské branže po celém světě a často svými výroky jen sami potvrzují vlastní neschopnost překročit zkostnatělé mantinely představ o hudbě.

Není náhoda, že naopak ze strany rockové avantgardy je Yoko Ono, jejíž gigantická retrospektivní výstava Music of the Mind je mimochodem k vidění do 1. září v londýnském muzeu Tate Modern, naprosto respektovanou ikonou.

Podobný příběh se vlastně udál také Courtney Love. Tu pro změnu pronásleduje pověst „feťačky, která utrápila Kurta Cobaina“, případně rovnou dohnala ikonu rockového stylu grunge k sebevraždě.

O tom, že léta vedla velmi zajímavou kapelu Hole a že natočila i pod svým jménem kvalitní hudební projekty, většinou není řeč. Už se jaksi pozapomnělo, že v 90. letech byli Hole i komerčně velmi úspěšní a že jejich nahrávky více než respektovala také kritika a hudební branže.

Jinak by nástrojařská firma Fender, jež nemá potřebu se zahazovat jen tak s někým, neuvedla na trh speciální model kytary signovaný Courtney Love (mimochodem, v té době byla Courtney jednou z pouhých dvou žen, které měly na trhu kytary, na jejichž specifikacích se podílely, tou druhou byla bluesrocková ikona Bonnie Raitt).

A to k hudební kariéře musíme ještě připočíst silnou stopu, kterou zanechala ve filmu. Za roli ve Formanově snímku Lid vs. Larry Flynt byla nominována na Zlatý glóbus, zahrála si i v Muži na Měsíci téhož režiséra (který byl ostatně prý oním silným pracovním partnerem, jenž jí pomohl zbavit se heroinové závislosti) a v řadě dalších snímků.

Pro spoustu lidí jako by tohle všechno nebylo. Zůstává, pravda, i trochu pod vlivem své dvouholeté image, jen „courou, jež obalamutila Kurta Cobaina“…

Courtney Love, žena mnoha talentů, se právě včera dožila šedesáti let.