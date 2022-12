Covid byl jako válečný stav. Válka na Ukrajině je ještě horší, říká francouzský filmový producent

Na Festivalu francouzského filmu se nyní producent Michel Seydoux (* 1947) představil také jako režisér snímku Srdce dubu, který vypráví příběh dvousetletého stromu a fauny kolem něj.

Lidovky.cz: Co vás jako producenta přivedlo k tomu, natočit dokument o přírodě, příběh starého dubu?

Víte, život určují setkání a já jsem potkal Laurenta Charbonniera. Nejdřív jsem byl v pozici producenta, ale scénář mě vtáhl, a tak jsem se postupně stal i spolurežisérem. Zjistili jsme, že si rozumíme, že rádi chodíme po lese a pozorujeme, co se děje. Spojili jsme se – on jako velký pozorovatel přírody a já coby akčnější element dbající, aby „představení“ mělo spád. Dobře jsme se doplňovali, já jsem zajišťoval i ty technické věci, aby se natáčelo více kamerami, a výsledek byl dokonalý.

Lidovky.cz: Ve snímku kombinujete realitu s fikcí. Skutečnost, kterou příroda nabídla, byla nedostačující?

Každý film vypráví příběh. A to platí i o dokumentu. Jestliže se budete držet jen skutečnosti, stanete se jen pozorovatelem, který skládá obrázky. Musíte tomu pomoct, inspirovat se skutečností a stvořit z ní dobrodružství, dodat napětí, prostě nějak diváka zainteresovat.