O téhle době by Václav napsal moc dobrou hru, velká škoda, říká Dagmar Havlová. Ve sněmovně by pískala znovu

Už také není v angažmá v Divadle na Vinohradech ani tam nehostuje, ale její život se prý rozprostřel jinak, takže stálé angažmá jí nechybí.

Lidovky.cz: Prožili jsme dvojí lockdown, kdy divadla nehrála, vlastně to byly dvě neregulérní sezony. Jak vás to zasáhlo, dokázala jste si něco podobného představit?

V takové míře to bylo, myslím, nepředstavitelné pro každého z nás. Pro mě osobně by to mohlo znamenat trochu zklidnění a zasloužený odpočinek, měla jsem za sebou náročné pracovní období. Nicméně se objevila jiná, v tu chvíli naléhavá práce v podobě šití roušek a koordinace všech ochotných lidí, kteří nám různě pomáhali včetně rozvážení materiálu do nemocnic a domovů pro seniory. Ještě donedávna jsme pokračovali v rozdávání dárků a sladkostí zdravotníkům jako výraz poděkování za jejich nasazení.