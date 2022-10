Další vydařená dovolená. Druhá řada Bílého lotosu se povedla více než ta první

Motivů a kandidátů na zabití však s každým dílem nové řady série Mikea Whitea Bílý lotos vůčihledě přibývá. Urputně budovaná konstrukce idylických prázdnin valem koroduje a hroutí se pod tíhou tragikomických lidských slabostí, temných tajemství i groteskních náhod.

První řada Bílého lotosu zavedla VIP turisty na Havaj, kde se jim mimo jiné podařilo svými rozmary a toxickými traumaty přivodit zkázu manažerovi resortu a přivést do neštěstí, či aspoň do deprese, řadu dalších lidí. Satirická série s nelítostnou ironií rozehrála aktuální témata přezíravé mentality privilegovaných vrstev, ženské identity či krize mužství.

Chudák milionářka

Bílý lotos II (The White Lotus, USA, 2022, 7 epizod) K vidění na: HBO Max od 30. 10.

Tvůrce: Mike White

Žánr: komedie

Hrají: F. Murray Abraham, Jennifer Coolidge, Adam DiMarco, Beatrice Granno, Meghann Fahy, Jon Gries, Tom Hollander, Sabrina Impacciatore, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe, Simona Tabasco, Leo Woodall

Aktuální pokračování není tolik nabité politicky třaskavým obsahem, byť i na Sicílii dokážou zámožní turisté z Ameriky projevit dostatek arogance. Ještě důrazněji než v první sérii se tu ovšem rozehrává vražedná komedie vztahů – v rodinách, mezi přáteli, milenci i obchodními partnery. Tvůrce seriálu Mike White ponechal ve hře mnohé osvědčené prvky z první řady a osvěžil je novými typy postav a jejich truchlivě komických příběhů.

Jedna z hlavních hrdinek první řady se účastní i nového výletu: je to nešťastná stárnoucí milionářka Tanya (Jennifer Coolidge), která na Havaji tak intenzivně a zoufale hledala spřízněnou duši, až si odtud odvezla svého nového manžela Grega (Jon Gries). Ten je jejím společníkem i na Sicílii, ovšem že by teď byla Tanya o mnoho šťastnější, se říci nedá. Touží se podobat Monice Vitti, vyjet si s mužem svých snů na vespě a vůbec prožít ideální prázdninový den: co se z toho asi vyklube.

Mezi novými rekreanty jsou mimo jiné dva nedávní spolubydlící z koleje a jejich manželky – nevyzpytatelný pár Cameron (Theo James) a Daphne (Meghann Fahy) pozval své protějšky Ethana (Will Sharpe) a Harper (Aubrey Plaza) na společnou dovolenou. Zejména Harper z toho ale vůbec nemá dobrý pocit a tuší, že to bude mít co do činění se skutečností, že její manžel nedávno prodal firmu a zařadil se mezi boháče.

Po stopách Kmotra

Impozantní je další skupinka hostů – dědeček, jeho syn a vnuk, kteří se přijeli z Ameriky podívat do země svých předků. Shodou okolností právě do kraje, kde Francis Ford Coppola natáčel část slavného Kmotra. V místech, kde vyletěla do povětří manželka Michaela Corleoneho, se rozproudí mimořádně zábavná debata zástupců tří generací mužů na téma patriarchátu. V roli upřímně (a samozřejmě zcela nepřijatelně) sukničkářského dědečka exceluje F. Murray Abraham, jeho provinile sukničkářského syna hraje rovněž vynikající Michael Imperioli a trojici dotváří Adam DiMarco jako mladý absolvent Stanfordu s hlavou plnou pokrokových myšlenek.

Neurotického homosexuálního manažera resortu Armonda z první řady tentokrát vystřídala energická, ale rovněž patřičně neurotická manažerka Valentina (Sabrina Impacciatore), která má samozřejmě opět problémů až nad hlavu. Mimo jiné se musí vyrovnat i s tím, že si její hotel oblíbila přičinlivá dívka jménem Lucía (Simona Tabasco), která je odhodlaná vyrazit z bohatých mužů také něco pro sebe. Bere s sebou i kamarádku Miu (Beatrice Granno) – ta se ovšem s oborem teprve seznamuje a vlastně chce být spíš zpěvačkou. Právě tato dvě děvčata s energií neřízené střely pak výrazně míchají kartami v čím dál výbušnější partii.

Italský prvek Bílému lotosu velmi prospěl a druhá řada je i díky němu ještě zábavnější než ta první. A Evropané tu mohou ještě snáze než v havajské řadě pocítit dotek čehosi mrazivě pravdivého.